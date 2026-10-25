Bek Manchester United, Harry Maguire, mengakui bahwa timnya tidak layak mendapatkan apa pun dari pertandingan melawan Bournemouth, yang berakhir dengan kekalahan Manchester United di Stadion Old Trafford (3-0), pada Minggu malam ini, dalam pekan kedelapan Premier League.

Maguire berkata dalam wawancaranya dengan saluran "Sky Sports": "Penampilan tidak cukup baik. Saya merasa sangat kecewa setelah kami kebobolan gol lebih awal. Kami tidak tampil baik, baik sebagai individu maupun sebagai tim, dan kami tidak layak mendapatkan apa pun dari pertandingan ini".





Ia melanjutkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Segala sesuatunya tidak berjalan baik saat ini. Hasil-hasilnya tidak cukup bagus, dan penampilan minggu lalu juga tidak cukup baik. Musim ini masih di awal".

Ia menambahkan: "Kami harus menemukan sesuatu, bertanya pada diri sendiri, dan berkaca pada diri sendiri - ini hal yang paling penting - memikirkan apa lagi yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa kami berikan untuk tim, dan jika kami melakukannya, kami akan sampai ke suatu tempat".

Ketika ditanya apakah ia merasa bertanggung jawab, ia menjawab: "Tentu saja - kamu harus memperhatikan penampilanmu dan memikul tanggung jawab. Ini klub besar, dan setiap hari kamu harus membuktikan bahwa kamu layak mengenakan lambang ini".

Ia meneruskan: "Saat ini, kami tidak memberikan upaya yang cukup sebagai pemain. Michael (Carrick) telah membalikkan keadaan musim kami secara total tahun lalu, dan kami bermain sepak bola yang luar biasa serta meraih hasil-hasil yang gemilang. Adapun musim ini, kami tidak tampil cukup baik sebagai individu".

Maguire ditanya apakah akan ada pembicaraan di antara kelompok pemain, lalu ia menjawab: "Jika pembicaraan ini terjadi, maka akan tetap dirahasiakan. Kami ingin memberikan lebih banyak usaha, menjadi lebih baik, dan meraih hasil yang lebih baik. Situasi saat ini sama sekali tidak memadai, dan sesuatu harus berubah".



