Maguire mengungkap detail percakapan telepon saat ia dicoret dari skuad Piala Dunia: Tuchel menghancurkan hatiku

Bek Inggris Harry Maguire membongkar detail percakapan video saat pelatih Thomas Tuchel memberitahunya tentang keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Timnas Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia musim panas ini, sambil menegaskan bahwa ia mengalami masa-masa sulit setelah salah satu impian terbesarnya di dunia olahraga sirna.

Menurut pengakuannya saat tampil di podcast Gary Lineker "The Rest Is Football", Maguire menjelaskan bahwa sang pelatih memberitahunya secara pribadi melalui panggilan video yang ia gambarkan sebagai "sangat memalukan", sambil menyoroti bahwa bocornya berita ke media sebelum ia diberitahu secara resmi adalah hal yang paling membuatnya kecewa.

Dia berkata: "Ada sesuatu yang bocor setengah jam sebelum dia menghubungi saya, dan itu sangat mengganggu."

Maguire menambahkan bahwa ia terkejut dengan keputusan tersebut, sambil menjelaskan: "Saya memberitahunya bahwa saya sangat terkejut. Saya merasa sangat kecewa, tetapi percakapan di antara kami berlangsung jujur dan terbuka."

Dia menegaskan bahwa Tuchel tidak memberikan penjelasan yang jelas, hanya mengatakan bahwa dia lebih memilih mengandalkan para bek yang bermain di kualifikasi terakhir.

Pemain berusia 33 tahun itu menyebutkan bahwa ia yakin telah memberikan kontribusi yang cukup untuk memastikan tempatnya di skuad, sambil menambahkan: "Saya yakin bisa membantu tim di dalam dan di luar lapangan, meskipun saya bukan pemain inti." Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena kesempatan ini mungkin menjadi yang terakhir baginya di Piala Dunia, dengan mengatakan: "Saya akan berusia 37 tahun pada turnamen berikutnya, saya akan senang bisa ikut bermain meskipun hanya satu menit."

Setelah dicoret, Maguire memposting pesan di akun media sosialnya yang mengungkapkan kesedihannya, dengan mengatakan: "Saya yakin bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional setelah musim yang saya jalani. Saya merasa sangat terkejut dan sedih, tetapi saya berharap yang terbaik bagi tim musim panas ini."