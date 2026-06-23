Maguire bersikap tegas terhadap Amorim: "Seandainya dia masih menjadi pelatih United, Mainoo pasti sudah dilepas. Itu sebuah kesalahan"

Bek Manchester United, Maguire, mengenang masa-masa saat Amorim menjadi pelatih Setan Merah sebagai berikut: "Saya rasa semuanya berawal dari fakta bahwa kami bermain dengan formasi lini tengah dua orang, dan dia ingin Bruno menjadi salah satu dari dua pemain itu. Selain itu, saya rasa dia menginginkan pemain bertahan sejati di samping Bruno, dan saat itu, Kobbie masih muda, kurang berpengalaman, dan mungkin belum terlalu menguasai peran tersebut. Namun, dengarkan, jika Ruben masih menjadi pelatih, kemungkinan besar Kobbie akan dilepas dan mencari klub lain. Sebaliknya, dia justru berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, dan kita harus memberikan penghargaan kepadanya. Itu akan menjadi kesalahan, karena dia adalah pemuda asal Manchester yang tumbuh di akademi klub, dan kami menginginkan pemain seperti dia di klub kami untuk membangun masa depan dalam sepuluh tahun ke depan. Dan kami berharap dia tetap bersama kami selama sepuluh tahun ke depan, karena dia memiliki semua kualitas untuk melakukannya." Mantan pemain Leicester itu berbicara dalam podcast The Rest Is Football yang dipandu oleh mantan pemain Gary Lineker, Alan Shearer, dan Micah Richards.