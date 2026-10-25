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Rentetan tiga kemenangan Inter Miami berakhir pada Sabtu malam setelah mereka kalah 0-2 dari New York Red Bulls. Meski Lionel Messi masuk pada babak kedua, Inter Miami gagal membalikkan ketertinggalan yang mereka alami sejak awal laga di Red Bull Arena.

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Mimpi buruk Casemiro merugikan Inter Miami sejak awal

Awal laga di Harrison, New Jersey, berlangsung buruk bagi tim tamu ketika kelengahan di lini pertahanan memberi tuan rumah keunggulan cepat. Baru tujuh menit pertandingan berjalan, mantan gelandang Manchester United dan Real Madrid, Casemiro, tanpa sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri saat berusaha menghalau umpan silang berbahaya dari Cade Cowell. Kegagalan pemain veteran asal Brasil itu membuang bola menjadi awal dari laga yang membuat tim asuhan Cristian “Kily” González frustrasi.

Meski menguasai 62,5% bola, Inter Miami kesulitan mengubahnya menjadi peluang, sementara New York menciptakan kesempatan yang lebih baik lewat 18 percobaan tembakan. Kekalahan ini menjadi kemunduran besar bagi klub yang sebelumnya tampil sangat baik di kompetisi domestik sebelum bertandang ke Pesisir Timur.

Hasil tersebut sulit diterima González, yang menyaksikan timnya mengendalikan permainan dalam waktu lama tanpa ketajaman yang dibutuhkan. Miami hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran, memperlihatkan kurangnya akurasi di sepertiga akhir lapangan yang jarang terjadi.

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Kehadiran Messi gagal memicu kebangkitan

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Semua mata tertuju kepada Lionel Messi saat ia mengawali pertandingan dari bangku cadangan setelah menjalani pekan yang padat dengan perjalanan. Ikon Argentina itu baru-baru ini mengunjungi Spanyol untuk menerima Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga yang bergengsi di Oviedo. Perjalanan tersebut membuat menit bermainnya perlu diatur. González memasukkan pencetak gol terbanyak liga itu pada menit ke-56, berharap peraih Ballon d’Or delapan kali tersebut bisa kembali tampil gemilang dan menyelamatkan satu poin bagi tim asal Florida itu.

Messi, yang telah mencetak 25 gol di MLS musim ini sebelum masuk ke lapangan, langsung meningkatkan tempo permainan Miami. Ia menunjukkan visi khasnya lewat umpan yang membelah pertahanan dan menghasilkan peluang terbaik Miami, tetapi rekan-rekan setimnya gagal memanfaatkannya. Hasil ini mengakhiri rentetan 13 pertandingan beruntun bersama klub dan tim nasional ketika Messi mencetak gol atau memberikan assist.

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Keputusan untuk tidak memainkan sang kapten andalan sejak awal sudah direncanakan. González mengatakan hal itu telah disepakati sebelumnya, dengan tujuan menghindari risiko cedera menjelang pertandingan lain pada Rabu, sekaligus tetap memberi Messi kesempatan bermain. Sang pelatih menambahkan bahwa Messi tampil baik seperti biasa, tetapi tuan rumah tetap terorganisir dan Miami tidak mampu menembus pertahanan mereka.

Gol pada menit akhir memastikan kekalahan Miami

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Ketika laga mendekati akhir, Inter Miami mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka nyaris berhasil menjelang akhir pertandingan saat pemain pengganti Telasco Segovia membentur mistar gawang setelah menerima umpan Messi. Itu menjadi peluang besar terakhir mereka sebelum New York memastikan tim tamu yang tengah mengejar ketertinggalan tak lagi dapat membalikkan keadaan.

Pada masa tambahan waktu babak kedua, Emil Forsberg menuntaskan umpan akurat Cameron Harper untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol tersebut memicu perayaan di seluruh Red Bull Arena dan memastikan tak ada keajaiban pada menit akhir bagi Messi dan rekan-rekan setimnya.

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González mengalihkan fokus ke hari Rabu

Kekalahan ini membuat Miami berada di posisi kedua Wilayah Timur, tertinggal 15 poin dari Nashville, yang memastikan gelar Supporters’ Shield pada hari yang sama. Sementara itu, New York naik ke posisi playoff dengan tiga pertandingan musim reguler tersisa. Tim asuhan González kini akan berusaha segera bangkit menjelang pertandingan tengah pekan melawan FC Cincinnati, sementara tahap akhir musim reguler dan penentuan posisi unggulan playoff kian dekat.