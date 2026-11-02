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New England Revolution v Inter Miami CFGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Magis Lionel Messi bawa Inter Miami bangkit melawan New England Revolution dan amankan tiket Champions Cup 2027

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Lionel Messi kembali tampil gemilang untuk membawa Inter Miami meraih kemenangan penting 2-1 atas New England Revolution. Gol penentu pemain Argentina itu memastikan timnya mengamankan tiket yang diidamkan ke Piala Champions Concacaf 2027 sekaligus naik ke peringkat kedua Konferensi Timur.

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Magis Messi pastikan kelolosan

Inter Miami memastikan tempat di Piala Champions Concacaf 2027 setelah meraih kemenangan comeback 2-1 atas New England Revolution. Messi menjadi pembeda di Foxborough dengan menyumbang assist penting sebelum mencetak gol penentu kemenangan.

Kemenangan tipis itu membuat Miami menyalip lawannya untuk naik ke peringkat kedua Wilayah Timur. Mereka memastikan pencapaian penting ini saat musim reguler MLS hanya menyisakan satu pertandingan.

Bangkit dari awal yang lamban

Tuan rumah menguasai 45 menit pertama, menciptakan peluang-peluang terbaik dan sedikit lebih unggul dalam adu taktik, tetapi skor tetap 0-0 saat jeda. Daniel Gazdag kemudian membuka keunggulan bagi Revolution pada awal babak kedua. Miami merespons dengan gemilang pada menit ke-69. Messi memberikan sundulan ke belakang yang cerdik kepada German Berterame, yang mencetak gol penyama kedudukan bagi tim tamu.

Gol kemenangan khas Messi

Messi menuntaskan kebangkitan itu dengan cara spektakuler. Penyerang Argentina tersebut menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan di luar kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar khasnya dengan kaki kiri yang tak mampu dihentikan kiper Matt Turner. Revolution nyaris merebut hasil imbang dramatis pada akhir laga ketika Ian Fray mencetak gol bunuh diri. Namun, bendera offside segera menyelamatkan Miami dan memastikan aksi heroik Messi tidak sia-sia.

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Pelatih Miami, Kily Gonzalez, langsung memuji kapten andalannya seusai kemenangan penting itu. "Saya tidak ragu bahwa dia yang terbaik dari semuanya," tegasnya. "Leo, di usianya sekarang dan dengan apa yang dilakukannya, menurut saya pantas meraih MVP dan juga Ballon d'Or."

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Bidik play-off MLS

Kemenangan krusial itu berarti Inter Miami akan bergabung dengan Nashville SC, Vancouver Whitecaps, dan Revolution di Piala Champions Concacaf 2027. Mereka tak perlu menghadapi situasi penuh tekanan pada Decision Day untuk memastikan kelolosan. Miami kini mengoleksi 59 poin dari 33 pertandingan. Mereka akan menutup musim reguler dengan laga kandang penting melawan Charlotte FC.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo