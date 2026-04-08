Magenta atau siaran langsung di TV gratis untuk pertandingan VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm hari ini: Siapa yang menayangkan / menyiarkan Liga 3 pada hari Rabu di TV dan streaming langsung?

Dalam rangka jadwal padat pekan ini, Liga 3 akan menyajikan laga antara VfB Stuttgart II dan SSV Ulm pada hari Rabu. Di SPOX, Anda dapat mengetahui semua informasi mengenai siaran TV dan streaming langsungnya.

VfB Stuttgart II akan menjamu SSV Ulm pada hari ini, Rabu (8 April) pukul 19.00. Pertandingan akan digelar di Stadion GAZi di Waldau.

SPOXakan memberi tahu Anda dalam artikel ini bagaimana cara menonton pertandingan hari ini secara langsung di TV dan streaming langsung.

Magenta atau siaran di TV gratis untuk VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm hari ini secara langsung: Siapa yang menayangkan / menyiarkan Liga 3 pada hari Rabu di TV dan streaming langsung?

Bagi yang berharap ada siaran di TV gratis, sayangnya Anda akan kecewa. Stasiun TV publik tidak menayangkan satu pun pertandingan pada pekan ke-32 dan karenanya juga tidak menayangkan duel antara VfB II dan Ulm.

Sebagai gantinya, MagentaSport hadir sebagai solusi. Saluran TV berbayar ini menawarkan siaran konferensi dan satu pertandingan tunggal. Alternatif lainnya adalah siaran radio penggemar dari kedua klub Liga 3 tersebut.

Topik minggu ini: Apa yang terjadi di VfB Stuttgart II?

Pada akhir pekan lalu, tim cadangan VfB Stuttgart berhasil mengambil langkah besar untuk mempertahankan posisi di liga. Mereka meraih kemenangan 3-1 atas pesaing langsung mereka, SSV Jahn Regensburg. Gol-gol tersebut dicetak oleh Noah Darvich dan Abdenego Nankishi yang mencetak dua gol. 

Topik Minggu Ini: Apa yang terjadi di SSV Ulm? 

Sementara itu, Ulm meraih kemenangan yang patut diperhitungkan melawan kandidat promosi Verl. The Spatzen menang 1-0 berkat penentu kemenangan Niklas Kölle. 

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Waktu Kick-off

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Susunan Pemain

Susunan Pemain VfB Stuttgart II vs Ulm

4-2-3-1

Formasi

3-4-3

1
F. Hellstern
29
D. Nothnagel
13
T. Koehler
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
A. Nankishi
26
J. Diehl
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
31
N. Darvich
27
M. Ouro-Tagba
39
C. Ortag
14
D. Dressel
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
J. Meier
32
N. Koelle
20
M. Pepic
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
L. Roeser
43
L. Dajaku

-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. Willig

UMF
Susunan Pemain SSV Ulm

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Dotchev

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Performa

VFB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

UMF
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Rekor Pertemuan Langsung

VFB

Last 5 matches

UMF

1

Menang

1

Seri

3

Menang

7

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Klasemen

