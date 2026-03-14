Magenta atau siaran langsung di TV gratis untuk pertandingan Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue hari ini: Siapa yang menayangkan Liga 3 pada hari Sabtu di TV dan streaming langsung?

Hari ini, Sabtu, 14 Maret, Erzgebirge Aue akan bertandang ke markas Rot-Weiss Essen. Pertandingan di Stadion Hafenstraße di Essen akan dimulai pukul 14.00.
Magenta atau siaran di TV gratis untuk Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue hari ini secara langsung: Siapa yang menayangkan / menyiarkan Liga 3 pada hari Sabtu di TV dan streaming langsung?MagentaSport menyiarkan pertandingan antara Rot-Weiss Essen dan Erzgebirge Aue secara langsung dan lengkap. Siaran dimulai sekitar 15 menit sebelum kick-off dengan laporan pra-pertandingan, wawancara, dan analisis dari stadion. Pertandingan ini dapat diakses baik melalui saluran TV penyedia streaming Telekom maupun secara online melalui siaran langsung di semua perangkat yang umum digunakan. Syaratnya adalah berlangganan berbayar.
Topik minggu ini: Apa yang terjadi di RW Essen?
Hanya seminggu setelah kekalahan di Rostock, Rot-Weiss Essen kembali tampil mengesankan. Dengan dua kemenangan – 4-2 atas TSG Hoffenheim II dan 1-0 atas SV Waldhof Mannheim – tim ini berhasil memperbaiki posisinya secara signifikan. Dengan melompat ke peringkat keempat klasemen, RWE kini kembali berada dalam jangkauan langsung untuk memperebutkan posisi promosi.