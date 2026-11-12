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Dalam satu pekan, Stadion Santiago Bernabeu, markas raksasa Spanyol Real Madrid, mendapati dirinya berada di jantung dua pertempuran paralel, yang satu tak kalah panas dari yang lainnya.

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Di satu sisi, ada pertarungan hukum dan finansial yang dijalani Real Madrid melawan Dewan Kota Madrid, dengan menuntut kompensasi sebesar 20 juta euro akibat kegagalan proyek tempat parkir bawah tanah.

Di sisi lain, ada pertarungan olahraga dan politik yang tak kalah penting, dengan kedatangan delegasi dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk menilai kesiapan stadion dalam menggelar laga-laga Piala Dunia 2030, terutama partai final.

Tuntutan sebesar 20 juta euro

Surat kabar "Mundo Deportivo" mengutip platform media "Vox Populi" yang menyebut bahwa Real Madrid secara resmi telah memulai prosedur tuntutan terhadap Dewan Kota Madrid, dengan menuntut pembayaran sebesar 20 juta euro, terkait pembatalan proyek pembangunan tempat parkir bawah tanah di sekitar Stadion Santiago Bernabeu.

Klub dijadwalkan memasukkan proposal ini ke dalam agenda rapat tahunan anggotanya, guna memberi tahu para anggotanya mengenai rincian langkah hukum tersebut beserta alasan-alasannya, di saat klub menganggap bahwa kota memikul tanggung jawab penuh atas terhentinya proyek itu.

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Proyek tempat parkir ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, sama seperti proyek renovasi stadion itu sendiri. Proyek tersebut sempat disetujui secara awal, dan klub mulai mengambil langkah-langkah praktis untuk melaksanakannya, sebelum akhirnya dihentikan pada pertengahan tahun 2025 melalui keputusan Mahkamah Agung Madrid, setelah banding yang diajukan oleh asosiasi warga yang terdampak pekerjaan pembangunan Bernabeu.

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Real Madrid berdalih bahwa proyek tersebut pada waktu itu tercatat dengan syarat yang jelas, yaitu bahwa jika proyek itu tidak dilaksanakan, "Dewan Kota Madrid akan berkewajiban memberi kompensasi kepada klub atas kerugian yang dideritanya". Berdasarkan hal itu, perusahaan yang dibentuk khusus untuk proyek ini, "Aparcamientos del Santiago Bernabeu", yang dipimpin oleh direktur jenderal klub Jose Angel Sanchez, menuntut jumlah yang disebutkan tadi, sebagai estimasi atas biaya yang telah dikeluarkan klub dalam tahap perencanaan, kajian, dan pekerjaan persiapan.

Langkah ini dipandang sebagai eskalasi baru dalam hubungan antara klub dan otoritas lokal, setelah bertahun-tahun ketegangan terkait pekerjaan renovasi, kebisingan, kemacetan, dan dampak acara-acara besar terhadap warga di kawasan tersebut.

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FIFA di Bernabeu

Pada waktu yang sama, stadion milik Los Blancos menyambut delegasi dari Federasi Sepak Bola Internasional, dalam rangka tur inspeksi sebagai persiapan Piala Dunia 2030, yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Menurut pemberitaan jurnalis Anton Meana di radio "Cadena SER", digelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait utama, yang berlangsung sepanjang siang, dengan kehadiran perwakilan dari pemerintah Spanyol, Dewan Kota Madrid, dan klub Real Madrid.

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FIFA menjelaskan bahwa kunjungan-kunjungan ini merupakan "tahap penting dalam proses pemilihan kota tuan rumah, dan akan memungkinkan FIFA untuk menilai rencana persiapan dan operasional turnamen, serta infrastruktur yang diusulkan untuk setiap stadion kandidat".

Delegasi tersebut pada siang hari bertemu dengan Rafael Louzan, presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, yang lebih memilih untuk tidak bepergian ke Praha guna menyaksikan laga Spanyol melawan Republik Ceko di UEFA Nations League, demi menghadiri pertemuan dengan FIFA.

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Pertanyaan teknis, bukan pertunjukan

Radio Spanyol menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan FIFA sangat jelas, dan bahwa semua jawaban diberikan dengan segera. Meski demikian, perwakilan pemerintah Spanyol menegaskan bahwa perbaikan yang mungkin dibutuhkan Bernabeu akan sangat berbeda apabila stadion itu akan menggelar laga di babak fase grup, dibandingkan jika menjadi tuan rumah partai final.

Radio tersebut menyebutkan bahwa delegasi menunjukkan kekaguman yang besar terhadap stadion itu, tetapi inti persoalannya terletak pada mengetahui apakah seluruh persyaratan FIFA, yang jumlahnya banyak, dapat dipenuhi, dan apakah para penanggung jawab proyek bersedia menghindari perubahan-perubahan mendasar pada rencana yang mereka usulkan.