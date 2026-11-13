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Dalam langkah yang bisa mengubah peta sepak bola dunia, laporan media Inggris mengungkap manuver mengejutkan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk meyakinkan rekan senegaranya, Arsene Wenger, pelatih legendaris Arsenal, agar mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), berhadapan langsung dengan presiden saat ini, Gianni Infantino.

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Berdasarkan laporan surat kabar Jerman "Bild", Macron berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Wenger apabila ia memutuskan untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang, bahkan menawarkan untuk menggalang dukungan dari para kepala negara dan kepala pemerintahan lainnya demi pencalonannya, dalam sebuah skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengubah pemilihan FIFA dari pertarungan olahraga menjadi pertempuran politik sejati.

Perkembangan ini terjadi beberapa hari sebelum tenggat akhir penyerahan berkas pencalonan, yang ditetapkan pada 18 November mendatang, di tengah antisipasi besar terhadap keputusan akhir Wenger, yang diperkirakan akan diumumkan pekan ini. Lantas, akankah "Sang Profesor" menerima tantangan terbesar dalam kariernya dan menghadapi presidennya saat ini?

Pemilihan presiden FIFA akan digelar pada Maret 2027, di mana Infantino berupaya untuk bertahan di jabatannya untuk periode baru. Namun, kali ini ia menghadapi calon pesaing potensial yang memperoleh rasa hormat luar biasa di dunia sepak bola, serta perlindungan politik berat dari Istana Elysee.

Ironi terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa Wenger sendiri adalah orang yang didatangkan Infantino ke FIFA pada tahun 2019, setelah lebih dari 20 tahun ia habiskan sebagai pucuk pimpinan jajaran teknis Arsenal, sebelum pensiun dari dunia kepelatihan pada tahun 2018. Sejak bergabung, Wenger menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global, dan menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di dalam lorong-lorong federasi internasional tersebut.

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Namun, hubungan antara kedua pria itu mengalami ketegangan yang jelas belakangan ini, terutama setelah Wenger secara terbuka mengkritik pada musim panas lalu rencana kontroversial yang disusun Infantino untuk menarik para investor dari sektor swasta ke FIFA, dengan menganggap bahwa hal itu dapat mengubah identitas permainan dan menundukkannya pada logika uang.

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Selama masa kerjanya di FIFA, Wenger merupakan salah satu pendukung paling menonjol penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun, dan ia mengajukan rencana-rencana ambisius untuk menyelenggarakan Piala Eropa pada tahun-tahun ganjil, dalam upaya merestrukturisasi kalender internasional. Akan tetapi, proyek itu berbenturan dengan penolakan sengit dari Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", asosiasi pemain profesional "FIFPro", serta asosiasi liga dan klub Eropa, yang mengkritik padatnya jadwal turnamen dan tekanan pertandingan terhadap para pemain, sehingga proyek tersebut gagal pada tahun 2021.

Meski demikian, Wenger turut serta dalam keputusan penyelenggaraan turnamen Piala Dunia Antarklub yang diperluas, dan ia juga mendukung keputusan Infantino untuk memperluas Piala Dunia hingga mencakup 48 tim, yang mencerminkan kemampuannya memadukan visi reformis dengan realitas politik di dalam FIFA.

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Dan kini, sang murid terdahulu bisa jadi berubah menjadi pesaing sengit bagi presidennya. Kontrak Wenger dengan FIFA akan berakhir pada penghujung tahun ini, dan masih belum jelas apakah kontrak itu akan diperpanjang seandainya ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, yang semakin menambah ketidakjelasan situasi.

Jika Wenger memutuskan untuk terjun dalam perebutan ini, pertempurannya tidak akan mudah, sebab Infantino memiliki jaringan relasi yang luas di dalam konfederasi-konfederasi benua, sementara Wenger bertaruh pada reputasinya yang bersih, pengalamannya yang panjang, dan dukungan politik Prancis yang bisa membalikkan keadaan.

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Di antara ambisi Macron, perhitungan Infantino, dan keputusan Wenger yang dinanti-nantikan, sepak bola dunia berdiri di ambang babak baru, yang bisa jadi membawa serta perubahan mendasar dalam cara pengelolaan permainan paling populer di dunia.