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Gianni Infantino bisa saja menghadapi tantangan paling berbahaya sejak menjabat presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah muncul pesaing tak terduga yang mengancam mengacaukan kalkulasi elektoralnya dan membuka pintu bagi berakhirnya era kepemimpinannya.

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Pencalonan Philippe Diallo asal Prancis kini bukan lagi sekadar langkah simbolis. Langkah itu telah berubah menjadi gerakan serius yang dapat menggambar ulang peta perebutan kursi pimpinan sepak bola dunia, di tengah laporan yang menyebut dirinya memiliki basis dukungan mendekati 100 suara.

Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis, resmi mengumumkan pencalonannya. Ia pun berhadapan langsung dengan Infantino, yang bersiap menjalani pertarungan pemilihan yang tampaknya tidak semudah perkiraan, meski memiliki jaringan hubungan dan dukungan yang luas di dalam konfederasi-konfederasi benua.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, yang mengutip harian L'Equipe, presiden Federasi Sepak Bola Prancis itu sudah berhasil menghimpun dukungan hampir 100 suara. Ini menjadi indikasi bahwa oposisi Eropa terhadap Infantino mulai menjelma menjadi gerakan elektoral yang nyata, yang dapat mengancam peluang sang presiden petahana untuk mempertahankan jabatannya.

Meski Infantino telah menghabiskan berbulan-bulan untuk mempersiapkan kampanyenya, citranya mendapat kritik yang terus meningkat, terutama di Benua Eropa, akibat sejumlah keputusan dan sikap yang kontroversial.

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Kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian olehnya kepada Trump, ditambah kritik terkait pengelolaan Piala Dunia, menjadi isu-isu paling menonjol yang memicu kontroversi seputar kepemimpinannya di FIFA dan melemahkan posisinya di mata sejumlah pihak dalam lingkungan sepak bola.

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Meski demikian, Infantino masih memiliki keunggulan elektoral yang penting berkat hubungannya yang kuat dengan banyak federasi nasional di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, yang merupakan blok suara berpengaruh dan sulit diabaikan dalam hitung-hitungan pemilihan.

Di sisi lain, Diallo berencana memanfaatkan kekecewaan di Eropa dan terutama mengandalkan dukungan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang beranggotakan 55 federasi, sembari berupaya menarik suara dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) yang memiliki 35 suara.

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Menurut L'Equipe, kandidat asal Prancis itu mendapat dukungan kuat dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang disebut-sebut membantunya membangun basis elektoral yang mendekati 100 suara. Meski angka tersebut tidak menjamin kemenangan, hal itu memberinya titik awal yang kuat untuk menghadapi presiden FIFA saat ini, yang diperkirakan memiliki antara 80 hingga 90 suara pasti.

Investigasi dan Kekhawatiran yang Mengancam Masa Depan Infantino

Tantangan yang dihadapi Infantino tidak hanya sebatas manuver elektoral rivalnya dari Prancis. Beberapa bulan ke depan bisa saja diwarnai perkembangan yang semakin mempersulit posisinya, terutama dengan adanya kabar soal gerakan di dalam Federasi Sepak Bola Eropa untuk membuka penyelidikan terkait kepemimpinannya, dengan tujuan mengungkap kemungkinan pelanggaran dan melemahkan posisinya menjelang pemilihan.

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Hubungan dekatnya dengan Trump juga bisa berubah menjadi beban politik baru, setelah harian Inggris The Telegraph menyebut kemungkinan dirinya dipanggil ke hadapan Kongres Amerika Serikat dalam rangka penyelidikan terkait hubungannya dengan sang presiden AS.

Perkembangan ini datang pada waktu yang sangat sensitif, karena kampanye pemilihan dijadwalkan berakhir pada 18 Maret di ibu kota Maroko, Rabat. Hal itu menyisakan ruang bagi kedua kubu untuk menata ulang strategi mereka dalam persaingan yang bisa saja menghadirkan kejutan tak terduga.

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Kartu Baru dalam Upaya Menjatuhkan Infantino

Untuk menjadikan pencalonannya sebagai ancaman sungguhan, Diallo membutuhkan tim kampanye yang memiliki pengalaman dan pengaruh di lingkaran sepak bola dunia. Di sinilah nama Kevin Lamour mencuat. Mantan penjaga ketiga di FIFA itu dinilai sebagai salah satu sosok yang berpotensi memainkan peran berpengaruh dalam kampanyenya.

Lamour sempat tersisih pada era Infantino setelah mengkritik sejumlah kebijakannya. Namun, ia masih memiliki hubungan baik dengan sejumlah tokoh penting dalam sepak bola internasional, di samping pemahamannya yang mendalam tentang seluk-beluk di balik layar federasi internasional dan mekanisme pengambilan keputusan di dalamnya.

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Kemungkinan bergabungnya Lamour ke tim Diallo bisa menjadi tambahan penting, terlebih karena kandidat asal Prancis itu membutuhkan sosok-sosok yang mampu menjalin komunikasi dengan federasi-federasi nasional dan menggalang suara untuk mendukung proyek elektoralnya.

Meski Infantino tetap menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan kursi presiden FIFA, kebangkitan Diallo dan dukungan yang mendekati 100 suara untuknya membuat pemilihan mendatang dihadapkan pada skenario yang berbeda, sekaligus memunculkan pertanyaan besar: akankah era Infantino berakhir oleh kejutan dari Prancis?