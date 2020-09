Duo Manchester City Riyad Mahrez & Aymeric Laporte Positif Terjangkit Virus Corona

Dua pemain , Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte, dinyatakan positif terpapar virus corona, Senin (7/9).

Mahrez dan Laporte terjangkit Covid-19 meskipun mereka tidak menunjukkan gejala. Kini, keduanya melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan otoritas terkait.

Hal itu diungkapkan pihak Man City melalui situs resmi dan media sosial klub pada Senin sore WIB.

“Manchester City FC dapat mengonfirmasi bahwa Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte telah melakukan tes dan keduanya positif Covid-19.”

“Mereka saat ini sedang menjalani periode isolasi diri sesuai dengan kebijakan Liga Primer Inggris dan protokol Pemerintah Inggris menyoal karantina. Keduanya tanpa gejala.”

"Semua orang di klub mendoakan Riyad dan Aymeric cepat sembuh sebelum mereka kembali berlatih dan menjalani musim baru.”

Tak lama setelah Man City merilis pernyataan tersebut, Mahrez mencuit untuk mengabarkan kondisi terkininya.

"Terima kasih untuk semua pesan yang menyenangkan, saya baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik,” ucap Mahrez.

Thank you for all the nice messages, I'm good. Stay safe everyone take care of you 👍🏼👍🏼 https://t.co/cXICpDEOry