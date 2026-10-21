Macan vs Singo - Duel tim terluka di Bekasi: Nama yang bisa menentukan laga Persija Jakarta vs Arema FC

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Persija baru merasakan kekalahan perdana, Arema belum menang dalam empat laga. Dua tim yang sama-sama luka bertemu di Bekasi, dan nasib 90 menit ini bisa ditentukan beberapa nama. Berikut tiga pemain dari tiap kubu yang layak ditandai.

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Rabu malam (21/10), Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, jadi tempat pelampiasan Macan Kemayoran yang terluka setelah anak asuh Shin Tae-yong tumbang 2-3 dari Persita, kekalahan pertama musim ini. Tapi jangan buru-buru menulis obituari: 12 poin dari lima laga, 10 gol, dan hanya empat kebobolan masih menjadi statistik yang layak dihormati.

Di seberang, Singo Edan datang dengan rapor berantakan tapi berisik: 6 poin, 11 gol, 9 kebobolan, dan empat laga beruntun tanpa kemenangan dengan tiga seri dan satu kalah. Sabtu lalu mereka sempat unggul di menit kelima lewat Matheus Blade, lalu dibalik hingga akhirnya tumbang dengan skor 1-3 oleh Garudayaksa. Empat dari lima laga terakhir Arema berakhir dengan kedua tim mencetak gol. Ini tim yang jarang membosankan, tapi juga kurang aman.

Sejarah ikut menekan tuan rumah. Persija memang menang 3-1 di Piala Presiden Agustus lalu. Namun Arema menyapu bersih dua lawatan terakhir ke markas Persija di liga: 3-1 di Bekasi pada Maret 2025 dan 2-0 di GBK pada Februari 2026. Shin Tae-yong sendiri mengaku terkejut melihat catatan itu. Malam ini bukan cuma soal gengsi, tapi soal siapa yang lebih dulu memutus tren buruknya dan itu biasanya ditentukan segelintir nama.

Persija: Ujung Tombak, Otak, dan Tembok

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Mulai dari depan. Alexander Jeremejeff sudah mengoleksi tiga gol hingga pekan keempat, masuk barisan lima besar top skor liga. Striker Swedia ini hampir selalu jadi nama pertama di ujung tombak dalam prediksi susunan pemain. Di belakangnya ada Kwon Chang-hoon. Gelandang asal Korea Selatan itu muncul dengan posisi berbeda-beda, dari sayap sampai gelandang serang, tanda betapa cairnya perannya dalam skema Shin. Kalau Jeremejeff memantulkan bola dan Kwon menyambar ruang kosong, lini belakang Arema yang bocor harus bekerja ekstra keras.

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Sekarang di sisi tembok pertahanan. Rizky Ridho, sang kapten, jadi jangkar dalam skema tiga bek yang diprediksi bersama Denis Kolinger dan Radovan Pankov. Datanya jujur: Persija hanya kebobolan satu gol dalam empat laga pertama, lalu tiga gol masuk sekaligus saat melawan Persita. Satu malam buruk itu harus ditebus. Arema dikenal tajam lewat bola mati, terutama sepak sudut, jadi duel udara di kotak penalti adalah ujian pertama Ridho dan kawan-kawan. Kalau Persija kebobolan dari set piece lagi, itu bukan nasib sial, itu pekerjaan rumah yang belum selesai dituntaskan.

Arema: Kiper Sibuk, Sayap Cepat, Striker Baru

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Nama pertama Arema justru ada di bawah mistar. Muhammad Adi Satryo, 25 tahun, memimpin daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak hingga pekan kelima, yakni 26 kali. Kabar baiknya, refleksnya terus teruji. Kabar buruknya, kiper yang sibuk berarti pertahanan di depannya tak mampu menutup lubang di belakang: sembilan gol bersarang dalam lima laga. Malam ini Adi kemungkinan besar kembali jadi manusia paling sibuk di lapangan, dan nasib Arema sebagian ada di tangannya.

Di depan, tumpuan ada pada Gabriel Silva dan Samuel Otusanya. Gabi, winger Brasil yang direkrut dari Liga Malaysia pada paruh musim lalu, pernah mencetak dua gol ke gawang Persis Solo dengan mengandalkan kecepatan. Persija yang melebar lewat wing-back akan meninggalkan ruang di punggung mereka, dan di situlah Gabi hidup. Otusanya, striker muda Nigeria, adalah wajah baru dengan beban lama: mengakhiri paceklik kemenangan. Marcos Santos sendiri mengakui Persija kuat dalam transisi, jadi Arema tak boleh naif.