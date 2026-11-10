Gelandang Napoli, Scott McTominay, mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan "kejutan jantung" dua hari sebelum laga pembuka timnas negaranya, Skotlandia, di Piala Dunia 2026 melawan Haiti, pada Juni lalu.

McTominay menjalani operasi jantung di Manchester pada September lalu untuk menangani gangguan ringan pada detak jantung yang pertama kali muncul setelah kedatangan pemain Skotlandia itu ke Amerika Serikat pada awal Juni, lalu terus memengaruhinya pada Agustus ketika ia kembali ke Italia untuk bermain bersama klubnya.

Saat itu, kubu Skotlandia, yang jelas-jelas berupaya menjaga kerahasiaan kondisi McTominay, menyatakan bahwa pemain berusia 29 tahun itu absen dari latihan menjelang Piala Dunia karena keluhan di perut.

Namun, dalam pernyataannya pada sebuah konferensi pers di Hampden hari Selasa ini, mantan pemain Manchester United itu berkata: "Saya harus menerima kejutan pada jantung saya dua hari sebelum laga melawan Haiti."

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McTominay bermain di ketiga laga Skotlandia pada Piala Dunia, tetapi ia kesulitan mencapai level yang diharapkan, dan timnya tersingkir dari babak grup.

Ia menambahkan, sebagaimana diberitakan jaringan "Sky Sports": "Saya 100 persen bugar, tetapi jelas ketika Anda duduk di ranjang rumah sakit dua hari sebelum laga pertama di Piala Dunia, dan hampir dibius, itu bukan situasi yang ideal, bukan?"

Ia melanjutkan: "Saya sudah bersiap dengan baik, dan kondisi saya sangat baik, lalu sesuatu seperti ini terjadi dan Anda bertanya-tanya, 'Bagaimana ini bisa menimpa saya?'"

Ia menjelaskan: "Ini sama sekali bukan alasan, tetapi ini sesuatu yang harus Anda lihat dan Anda katakan: 'Baiklah, ini bagian dari prosesnya.'"

Ia menambahkan: "Jelas, dengan jalannya turnamen Piala Dunia, saya menghabiskan setidaknya dua atau tiga pekan duduk di sana dengan perasaan kecewa, dan kondisi mental saya tidak baik. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri dan beristirahat."

Ia menuturkan: "Setelah Piala Dunia, itu mungkin momen paling mengecewakan yang pernah saya rasakan dalam karier profesional saya."

Ia menutup pernyataannya: "Saya selalu melihat sisi cerah dari segala hal, tetapi kali ini butuh dua pekan penuh bagi saya untuk melepaskan perasaan itu."

McTominay kembali bermain bersama Napoli pada awal musim ini, tetapi setelah menjalani dua laga pertama di Liga Italia, ia memutuskan bahwa operasi adalah satu-satunya pilihan, dan menghabiskan sepanjang September di luar lapangan setelah menjalani operasi korektif.