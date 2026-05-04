Maarten Wijffels, jurnalis dari Algemeen Dagblad, melontarkan kritik tajam melalui X kepada rekan-rekannya Mike Verweij dan Steven Kooijman, yang keduanya bekerja untuk De Telegraaf.

Menurut Wijffels, surat kabar pagi asal Amsterdam tersebut turut serta dalam 'perekrutan terbuka' pemain timnas Belanda Georginio Wijnaldum.

Pelatih timnas Ronald Koeman menjadi tamu di Studio Voetbal pada Minggu malam, di mana ia mengatakan bahwa Wijnaldum (Al-Ettifaq) bukanlah opsi untuk Piala Dunia.

Wijffels langsung mengunggah di X untuk menyampaikan pendapatnya. “Bayangkan saja mewawancarai Wijnaldum dan membiarkannya melakukan wawancara terbuka untuk ikut ke Piala Dunia, padahal sudah jelas sejak lama bahwa ia sama sekali bukan opsi lagi. Koeman bahkan baru saja mengatakannya di TV.”

De Telegraaf menerbitkan wawancara dengan Wijnaldum pada 25 April, di mana ia menyatakan telah menargetkan partisipasi di Piala Dunia musim panas mendatang. Artikel ini ditulis oleh Verweij dan Kooijman.

Di X, Wijffels langsung mendapat kritik bahwa cuitannya cukup tidak kolaboratif. Jurnalis ini membalas kritik tersebut. “Mengapa semua orang menganggap wajar terus mengungkit hal-hal yang sudah jelas sejak lama. Begitu juga dengan Jordy Clasie dan pertanyaan terus-menerus tentang Oranje.”

Wijffels menjelaskan cara berpikirnya. “Itu tergantung bagaimana Anda memandangnya. Jika saya adalah penggemar sepak bola biasa/pembaca, saya ingin media memberi tahu saya apa yang terjadi. Bukan apa yang diinginkan individu-individu di media itu agar terjadi.”