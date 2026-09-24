Dengan nada geram dan penuh permintaan maaf yang tak pernah dikenal publik Yaman, pelatih asal Aljazair Noureddine Ould Ali angkat bicara memecah keheningan untuk melancarkan serangan kepada para pemainnya. Setelah kurang dari 90 menit laga pertama yang berjalan bencana, sang pelatih tidak mencari-cari alasan yang lemah, melainkan melontarkan tudingan langsung dan tajam dengan menyebut apa yang terjadi sebagai "kelalaian kolektif", pada malam kelam yang berakhir dengan kekalahan memalukan empat gol dari Uni Emirat Arab di laga pembuka perjalanan Yaman di Piala Teluk 27.

Pelatih asal Aljazair Noureddine Ould Ali, arsitek timnas senior sepak bola Yaman, melancarkan serangan pedas kepada para pemainnya, dengan membebankan kepada mereka tanggung jawab atas kekalahan telak dari timnas Uni Emirat Arab dengan skor empat gol tanpa balas, Kamis, dalam matchday pertama persaingan Grup 2 turnamen Piala Teluk Arab "Piala Teluk 27" yang digelar di Jeddah.

Dalam konferensi pers yang panas seusai pertandingan, pelatih asal Aljazair itu menyampaikan permintaan maaf secara terus terang kepada para pendukung Yaman yang berbondong-bondong hadir untuk mendukung timnas, seraya berkata: "Sayangnya, kami katakan kepada para pendukung yang hadir: maafkan kami, karena kelalaian adalah judul pertandingan hari ini."

Ia menambahkan: "Saya sudah berbicara dengan para pemain soal hal ini, terutama di sisi bertahan, menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain dengan kualitas dan keterampilan individu yang tinggi. Dan insya Allah, masa depan akan lebih baik."









Saya bertanggung jawab

Ould Ali tidak berhenti pada sisi bertahan saja, tetapi ia menegaskan bahwa kesalahan bersifat menyeluruh di semua lini, seraya menambahkan dengan sangat terus terang: "Kelalaian ini kolektif, dari lini belakang hingga lini depan, dan saya bertanggung jawab atas hal ini, semoga reaksinya nanti positif."

Pelatih asal Aljazair itu berupaya meredam dampak kejutan tersebut dengan mengingatkan minimnya pengalaman para pemainnya, sambil menyerukan agar segera menutup lembaran kekalahan ini, ketika ia berkata: "Kita tidak boleh kembali memikirkan masa lalu, kita tidak memiliki pemain-pemain berpengalaman, dan dari kekalahan ini kita harus belajar untuk bersaing di laga berikutnya."

Dengan hasil ini, Uni Emirat Arab memuncaki Grup 2 dengan tiga poin, dan pada matchday kedua akan menghadapi timnas Bahrain, sementara timnas Yaman akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk memperbaiki arah ketika bertemu Qatar. Kedua pertandingan itu akan dimainkan pada hari Minggu mendatang.







