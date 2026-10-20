Luuk de Jong soal kelanjutan karier profesional: "Saya terbuka untuk itu"

Luuk de Jong tidak menutup kemungkinan kembali bermain untuk PSV. Hal itu ia sampaikan kepada Ziggo Sport menjelang pertandingan Liga Champions antara FC Porto dan PSV.

Penyerang yang kini berusia 36 tahun itu mengalami cedera ligamen silang musim lalu saat bermain untuk Porto. Setelah itu, ia tidak lagi tampil bagi klub Portugal tersebut dan berstatus tanpa klub sejak musim panas ini.

"Kondisi saya sangat baik," katanya kepada Ziggo Sport pada Selasa. "Lutut saya juga baik-baik saja. Sekarang sudah sepuluh bulan sejak operasi, jadi pada dasarnya lutut saya sudah pulih dan saya siap untuk petualangan baru yang menarik."

Mengenai kemungkinan petualangan baru, ia mengatakan, "Tawaran itu harus istimewa. Saya dan keluarga harus benar-benar yakin bahwa kami bisa menjalani kehidupan yang baik di sana dan bergabung dengan klub yang bagus. Kalaupun itu tidak datang, saya juga bisa menerimanya. Bukan berarti saya harus terus bermain sepakbola dengan segala cara."

"Semua orang tahu saya pemain seperti apa. Saya pemain yang harus bermain di tim papan atas dalam sebuah liga. Porto sudah mengajukan tawaran. Saat itu, saya mengatakan bahwa saya tidak akan melakukannya lagi. Waktu itu, kami merasa ingin pulang dan melihat peluang apa yang akan datang."

"Jadi, sejujurnya, tidak banyak pilihan yang tersisa. Saya juga terus terang soal itu. Klub itu benar-benar harus klub papan atas yang mencari pemain untuk dimasukkan pada menit-menit akhir. Saya tahu peluangnya sangat kecil, mengingat cedera dan usia saya. Atau, klub itu harus berada di negara yang menyenangkan, tempat keluarga saya bisa hidup dengan sangat baik dan sekolah untuk anak-anak juga bagus."

Ketika ditanya reporter Noa Vahle apakah Amerika Serikat atau Timur Tengah juga bisa menjadi pilihan, De Jong menjawab, "Bisa saja di mana pun. Saya terbuka untuk mendengarkan segala macam tawaran. Cukup banyak yang datang, hanya saja belum ada yang membuat saya berpikir: ini yang harus saya ambil."

Bagaimana dengan kemungkinan kembali ke PSV? De Jong mengatakan, "Saya sudah menutup kemungkinan itu. PSV adalah klub saya, komunikasi kami pun dekat. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin dalam sepakbola, apa saja bisa terjadi. Namun, saya memperkirakan itu tidak akan terjadi lagi."

Vahle lalu bertanya apa yang harus terjadi agar ia tetap kembali. "Harus benar-benar ada situasi darurat dan mereka masih mencari seseorang," jawab De Jong. Vahle kemudian menyebut situasi itu mungkin sedang terjadi. Saat ini, PSV memiliki tiga penyerang yang cedera, yakni Alassane Pléa, Ricardo Pepi, dan Sam Lammers.

"Mungkin kebutuhannya belum cukup mendesak. Saya rasa tidak," kata De Jong, yang juga belum dihubungi pelatih Peter Bosz. "Tidak, tidak. Saya cukup sering berbicara dengan Peter, tetapi kami belum membicarakan hal itu."