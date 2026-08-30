Luuk Brouwers sama sekali tidak bisa menerima situasi yang terjadi saat ini terkait kemungkinan transfernya ke Omonia Nicosia. Menurutnya, manajemen sc Heerenveen bersikap ‘sedikit kurang ajar’.

Brouwers sendiri sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub asal Siprus itu, sehingga sekarang tinggal kedua klub yang harus mencapai kata sepakat soal nilai transfer. Pasalnya, gelandang itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027.

Di situlah letak masalahnya. Manajemen Heerenveen tetap berpegang pada harga yang diminta untuk Brouwers, yang sejauh ini tampaknya belum ingin dipenuhi oleh Omonia Nicosia. Hal itu membuat Brouwers tidak puas, karena ia menilai Heerenveen seharusnya bisa sedikit lebih lunak.

“Saya tidak tahu klub meminta berapa. Mereka bahkan tidak perlu menambahkan air ke dalam anggur, karena tidak ada anggur. Kalau saya bermain sangat sedikit dalam tiga pertandingan terakhir, berarti memang tidak ada anggur,” omelnya kepada ESPN setelah pertandingan.

“Saya rasa sudah jelas bagaimana peran saya dan bagaimana mereka memandang saya di sini. Saya merasa agak kurang ajar jika kemudian tetap ngotot pada angka tertentu,” kata Brouwers, yang pada awal musim ini harus menerima peran sebagai pemain cadangan.

“Saya paham bahwa ini dunia yang keras. Saya juga ikut menjalani itu. Terkadang Anda memetik hasilnya. Saya selalu memberikan segalanya dan sekarang saya juga berharap mereka mau ikut memikirkan saya,” tutup Brouwers, yang pada Minggu di Tilburg sudah berpamitan sambil menangis kepada publik Heerenveen.

“Saya punya masa yang indah di sini. Penghargaan itu sangat besar. Saya sudah memberikan segalanya untuk seragam ini. Saya memang tampaknya sedang menuju Siprus. Kami sudah berada pada tahap yang sangat jauh. Tinggal klub-klub yang harus mencapai kesepakatan.”