Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemain PSV untuk laga besar melawan Ajax. Sang pelatih antara lain memilih Lutsharel Geertruida, yang dengan demikian menjalani debut sebagai starter untuk PSV. Duel Eredivisie VriendenLoterij antara Ajax dan PSV dimulai pada Sabtu malam di Johan Cruijff ArenA pukul 20.00.

Bosz memilih Matěj Kovar di bawah mistar tim tamu dari Eindhoven. Sergiño Dest dan Mauro Júnior masing-masing akan memulai laga melawan Ajax sebagai bek kanan dan bek kiri. Geertruida dan Armando Obispo kembali menjadi bek tengah PSV. Ryan Flamingo pun harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Sven Mijnans mencetak gol indah melawan FC Utrecht pekan lalu, tetapi kembali memulai laga melawan Ajax dari bangku cadangan. Guus Til bermain sebagai nomor 10, sementara Kodai Sano dan Noah Fernandez melengkapi lini tengah PSV dalam duel papan atas Eredivisie ini.

Ricardo Pepi tidak berada dalam performa terbaik dalam beberapa pekan terakhir, tetapi tetap menjadi ujung tombak melawan Ajax. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) mengisi kedua sayap di Johan Cruijff ArenA.

Ajax sejauh ini memenangi dua dari tiga laga liga musim ini: 0-2 di markas PEC Zwolle dan 0-4 di markas Telstar. Di kandang sendiri melawan Heerenveen, tiga pekan lalu tim Amsterdam itu harus puas dengan hasil imbang 2-2.

PSV menjalani awal yang agak tersendat: 2-2 melawan Fortuna Sittard di kandang sendiri. Setelah itu, tim asuhan Bosz bangkit dengan kemenangan atas Excelsior (1-2), FC Groningen (5-1), dan FC Utrecht (1-6).

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Til, Sano; Perisic, Pepi, Van Bommel.