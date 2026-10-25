Lutsharel Geertruida mendapat sambutan penuh makna dari suporter Feyenoord di Eindhoven

Suporter Feyenoord menyuarakan sikap mereka terhadap Lutsharel Geertruida menjelang laga besar melawan PSV. Dari tribune tim tamu di Philips Stadion terdengar nyanyian "K*nker Geertruida, olé", seperti terlihat dalam rekaman video dari Voetbal Ultras.

Bagi Geertruida, laga melawan PSV merupakan pertandingan istimewa. Pemain timnas Belanda itu pada Minggu akan menghadapi Feyenoord, klub yang sangat dicintainya sejak kecil, untuk pertama kalinya sejak kepindahannya yang menuai kontroversi ke PSV.

Keputusannya pindah ke Eindhoven tidak diterima dengan baik di Rotterdam. Hal itu sudah terlihat sebelumnya, tetapi menjelang laga besar ini, suporter Feyenoord yang datang kembali melontarkan nyanyian bernada menghina kepada sang bek. "K*nker Geertruida, olé", demikian bunyinya.

Saat diperkenalkan sebagai pemain PSV pada awal musim ini, Geertruida sempat membahas situasi sulit tersebut. "Saya tidak berharap semua orang langsung memahami atau menerima keputusan itu," katanya kala itu.

"Namun, saya berharap seiring waktu ada ruang untuk melihat betapa besar cinta, rasa terima kasih, dan rasa hormat yang tetap saya miliki untuk Feyenoord."

"Karena itu, saya ingin menegaskan satu hal: keputusan saya memilih PSV bukanlah keputusan untuk menentang Feyenoord. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah diberikan Feyenoord kepada saya, dan itu akan selalu menjadi bagian dari diri saya."