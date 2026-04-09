"Lupakan rekormu"... Bayern Munich mematahkan impian Real Madrid sejak awal

Kabar tentang minat Real Madrid untuk merekrut bintang Bayern Munich, pemain Prancis Michael Olise, baru-baru ini menimbulkan kehebohan besar di kalangan olahraga.

Ollese tampil gemilang saat raksasa Bavaria itu mengalahkan tim Kerajaan (2-1) pada Selasa lalu, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions, yang digelar di Stadion Santiago Bernabéu.

Menurut jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Bayern Munich tidak memiliki niat untuk bernegosiasi mengenai kepergian Olise, bahkan jika ada tawaran rekor.

Romano menambahkan: "Ada keyakinan penuh di dalam klub Jerman itu, bahwa Oliese akan menjadi pilar jangka panjang dalam proyek mereka."

Jurnalis Jerman, Christian Falk, sebelumnya mengatakan bahwa Florentino Pérez, presiden Real Madrid, sangat mengagumi pemain berusia 24 tahun tersebut, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2029, dan berencana untuk bergerak agresif untuk mendapatkannya, dengan mengajukan tawaran antara 160 hingga 165 juta euro.