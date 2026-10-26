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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Lunin Ungkap Rahasia Penyelamatan Fenomenal: Begini Real Madrid Menjatuhkan Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
A. Lunin
Spanyol
Ukraina

Bersinar di tengah absennya Courtois

Kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, mengungkap faktor-faktor utama yang membantu Los Blancos meraih kemenangan atas Barcelona dengan skor 2-1 di laga El Clasico, seraya menegaskan bahwa kedisiplinan, semangat juang, dan kerja sama tim menjadi kunci merebut tiga poin dari Stadion Spotify Camp Nou.

Lunin tampil dalam pertandingan tersebut menggantikan kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, yang absen karena menderita pilek berat. Penjaga gawang asal Ukraina itu menampilkan performa mengesankan, terutama setelah ia menggagalkan percobaan berbahaya Barcelona ketika skor masih menunjukkan imbang 1-1.

Lunin mengatakan bahwa bermain di luar kandang membuat tugas menjadi lebih sulit, namun ia menekankan bahwa keinginan Real Madrid untuk menang sangat menentukan, seraya menambahkan: "Kedisiplinan dan semangat juang, karena kami sangat ingin memenangkan pertandingan ini. Bermain di luar kandang lebih sulit, tetapi kami meraih 3 poin yang sangat penting."

Penyelamatan menentukan yang didukung kerja harian

Mengenai penyelamatan pentingnya selama pertandingan, sang kiper menyoroti peran yang dimainkan pelatih kiper Nuno dalam mengembangkan levelnya, seraya menjelaskan bahwa ungkapan yang kerap diucapkannya, "latihan yang bagus", mencerminkan pentingnya kerja harian dan kesiapan yang berkelanjutan.

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Lunin menegaskan bahwa laga-laga besar menuntut kesolidan tim secara kolektif, seraya mengatakan bahwa tim harus tahu cara menahan tekanan dan kesulitan hingga akhir, terutama menghadapi lawan sekelas Barcelona.

Lunin memperingatkan agar tidak berhenti setelah kemenangan

Meski Real Madrid meraih kemenangan kelima secara beruntun, kiper asal Ukraina itu menekankan perlunya terus berkembang dan tidak merasa puas dengan hasil-hasil positif, seraya menegaskan bahwa yang terpenting adalah menjaga arah yang benar pada fase mendatang.

Ia juga menyinggung kemampuan tim untuk menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir, seraya menunjukkan bahwa Real Madrid telah memperlihatkan keunggulan ini selama tahun-tahun yang lalu, namun ia perlu lebih fokus pada kerja di dalam lapangan, karena ambisi tim mengharuskannya untuk terus mencurahkan lebih banyak usaha.

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