Leandro Paredes, bintang timnas Argentina, mengabadikan salah satu momen paling menonjol dalam perjalanan internasionalnya, setelah mengubah tekelnya yang menentukan terhadap Omar Marmoush dalam laga melawan Mesir di Piala Dunia 2026 menjadi sebuah lukisan seni yang ia simpan di rumahnya, sebagai isyarat betapa besarnya arti momen tersebut dalam perjalanan timnas Tango selama turnamen.

Kemunculan lukisan itu terlihat di antara foto-foto yang diunggah oleh istri Paredes, Camila Galante, melalui media sosial, saat menyambut sang pemain sekembalinya ke Argentina setelah Piala Dunia berakhir. Ia terlihat berdiri di samping karya seni yang menggambarkan tekel terkenalnya terhadap Marmoush.

Timnas Argentina mengakhiri turnamen sebagai runner-up dunia setelah kalah di partai final dari Spanyol dengan skor tanpa balas, namun perjalanan mereka menuju final nyaris terhenti di babak 16 besar melawan timnas Mesir.

Pada waktu tambahan, dan dengan kedua tim imbang 2-2, Omar Marmoush melancarkan serangan balik cepat, sebelum berusaha mengirim umpan terobosan kepada Mahmoud Hassan "Trezeguet", yang tengah dalam perjalanan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Emiliano Martinez.

Namun Paredes berhasil membaca umpan itu di detik-detik terakhir, dan menjulurkan kakinya untuk memotong bola, sehingga serangan itu dengan cepat berubah menjadi serangan balik Argentina yang berakhir dengan gol kemenangan yang dicetak oleh Enzo Fernandez, memberikan sang juara bertahan tiket menuju perempat final.

Apa yang dikatakan "The Athletic" tentang momen itu?

Di sisi lain, surat kabar "The Athletic" menggambarkan tekel tersebut sebagai salah satu momen defensif paling ikonik di Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa nilai pentingnya tidak kalah dari gol-gol yang tercipta dalam laga itu, meskipun itu hanyalah sebuah tekel defensif dalam satu momen.

Surat kabar itu menyoroti bahwa Paredes mendapati dirinya sebagai pemain Argentina terakhir yang berhadapan dengan 3 penyerang Mesir dalam sebuah serangan balik kilat, setelah rekan-rekannya melaju ke depan mencari gol kemenangan usai menyamakan kedudukan.

ESPN

Ditambahkan bahwa gelandang Argentina itu membaca pergerakan Marmoush dan Trezeguet lebih dini, mundur dengan langkah-langkah yang terukur sambil mengawasi para penyerang, sebelum mengantisipasi umpan Marmoush, mengubah arahnya pada momen yang tepat, lalu menjulurkan kakinya untuk memotong bola dengan cara yang digambarkan sebagai "jenius".

Surat kabar itu menegaskan bahwa momen tersebut mengubah jalannya pertandingan secara total, karena mencegah Mesir berhadapan satu lawan satu dengan gawang dalam sebuah serangan yang bisa saja memberi mereka gol lolos ke babak berikutnya, sementara setelahnya melesat serangan yang berakhir dengan gol Enzo Fernandez, dan menilai bahwa tekel Paredes menjadi pembeda sesungguhnya antara tersingkirnya Argentina dari turnamen dan berlanjutnya perjalanan mereka menuju final.

Paredes menolak minta maaf

Paredes sempat menjadi sorotan utama seusai final Piala Dunia, setelah menolak meminta maaf atas keributan yang terjadi menyusul kekalahan Argentina dari Spanyol, seraya menegaskan dalam pesan pertama yang ia unggah melalui akunnya di "Instagram" rasa bangganya atas apa yang telah dipersembahkan timnas negaranya selama turnamen.

Meskipun ada laporan yang menyebutkan bahwa ia mendapat kartu merah akibat peristiwa pasca-pertandingan, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menghapus kartu tersebut dari catatan resminya, sementara pada saat yang sama menegaskan telah membuka penyelidikan terkait insiden yang terjadi di akhir laga final.