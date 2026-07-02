Lukaku setelah pertandingan melawan Senegal: Saya sudah bosan dengan pertandingan-pertandingan seperti ini

Penyerang Belgia Romelu Lukaku mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa karena berhasil memimpin timnas negaranya meraih comeback bersejarah melawan Senegal, setelah ia berperan dalam membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis 3-2 setelah perpanjangan waktu, sehingga membawa “Setan Merah” melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Lukaku mencetak gol penyeimbang pada menit ke-86, yang memicu kebangkitan tim Belgia yang berujung pada pembalikan skor dalam salah satu pertandingan paling mendebarkan di turnamen ini, sekaligus menambah koleksi golnya menjadi dua gol di edisi ini, dan 92 gol bersama tim nasional Belgia.

Setelah pertandingan, Lukaku mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Belgia HLN: “Saya sudah bosan dengan pertandingan seperti ini,” sebelum menambahkan sambil tersenyum: “Ini adalah pertandingan yang sangat melelahkan, tetapi kami menunjukkan karakter dan keberanian. Kemenangan seperti ini membuat tim semakin kompak, dan ini yang paling indah bagi kami dan para pendukung kami.”

Penyerang Belgia itu memuji performa yang ditunjukkan tim nasional Senegal, sambil menegaskan bahwa mereka adalah salah satu lawan tersulit yang dihadapi tim negaranya di turnamen ini.

Ia menambahkan: “Senegal adalah salah satu tim terbaik di Piala Dunia ini. Mereka memiliki kualitas teknis yang tinggi, kekuatan fisik, dan organisasi taktis yang luar biasa, sehingga pertandingan ini sangat sulit, tetapi semangat kebersamaan kami akhirnya muncul, begitu pula antusiasme dan tekad kami.”

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Ini merupakan penampilan ketiga Lukaku sebagai pemain pengganti selama turnamen ini, namun ia terus menunjukkan pengaruh yang menentukan setiap kali masuk ke lapangan, yang mendorongnya untuk menyampaikan pernyataan yang mengharukan tentang almarhum ayahnya.

Ia berkata: “Saya yakin ayah saya membantu saya dari surga.”

Lukaku juga mengungkapkan alasan mengapa ia tidak mengambil tendangan penalti yang menentukan pada babak perpanjangan waktu, meskipun pada awalnya ia tampak sebagai kandidat utama untuk melakukannya, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada rekan setimnya, Yuri Tielemans, yang berhasil mencetaknya.

Ia menjelaskan: “Apakah saya ingin mengeksekusinya? Ya, tetapi secara mental saya belum siap untuk memikul tanggung jawab pada momen sulit dan menentukan seperti ini, jadi saya lebih memilih menyerahkannya kepada Yuri. Tim adalah yang utama.”