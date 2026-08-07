Lukaku Menanti Tawaran dari Arab Saudi untuk Menentukan Masa Depannya

Sebuah laporan media pada Jumat hari ini mengungkap bahwa penyerang asal Belgia, Romelu Lukaku, kembali ditawarkan kepada Fenerbahce, di tengah pencarian sang pemain akan klub baru, sementara klub-klub Arab Saudi juga masuk dalam daftar pilihan yang mungkin.

Lukaku, yang berusia 33 tahun, menjalani tahun terakhir kontraknya bersama Napoli, dan setelah musim 2025-2026 yang mengecewakan di level individu, penyerang tersebut tidak diperkirakan menjadi pilihan pertama pelatih Massimiliano Allegri di awal musim baru.

Sejumlah laporan di Italia menyebutkan bahwa Napoli bersedia menerima tawaran yang nilainya tidak melebihi 10 juta euro untuk penyerang gaek tersebut, namun kepergiannya dari Stadion Diego Maradona hingga kini belum terwujud.



Dalam beberapa hari terakhir, nama Lukaku, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belgia, dikaitkan dengan kepindahan ke klub Amerika, Atlanta United, tetapi laporan yang muncul pada Jumat juga memastikan bahwa ia kembali ditawarkan kepada Fenerbahce.

Menurut Doruk Tigemer, reporter jaringan "TRT Spor", Lukaku telah ditawarkan kepada Fenerbahce, dan ini bukan kali pertama nama sang penyerang diajukan kepada klub besar Turki tersebut, karena sebelumnya ia sudah pernah ditawarkan pada bursa transfer musim dingin, dan juga sekali lagi sekitar sebulan lalu.

Hingga kini, belum ada negosiasi resmi antara Fenerbahce dan Napoli atau agen sang pemain.

Jaringan "Football Italia" menyebutkan bahwa Turki merupakan pilihan serius bagi Lukaku, tetapi ia juga mempertimbangkan kemungkinan tawaran yang datang dari Arab Saudi.

