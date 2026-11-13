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Luka Modric menjadi sosok terdepan yang memberikan penghormatan kepada Harry Kane setelah kapten Inggris itu resmi menjadi pemain timnas putra dengan penampilan terbanyak sepanjang masa bagi negaranya. Striker Bayern Munich itu mencapai tonggak bersejarah 126 penampilan saat meraih kemenangan atas Kroasia pada Kamis, melampaui rekor yang telah lama dipegang kiper legendaris Peter Shilton.

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Malam bersejarah bagi Kane di Wembley

Kane mencatatkan penampilan ke-126 bersama timnas Inggris saat menang 2-1 atas Kroasia di Wembley, Kamis. Pemain berusia 33 tahun itu menandai momen penting tersebut dengan mencetak gol kemenangan lewat penalti untuk memastikan kemenangan tuan rumah.

Dengan demikian, sang penyerang melampaui catatan 125 penampilan milik Shilton, rekor yang bertahan selama 36 tahun.

Untuk memperingati pencapaian itu, kiper legendaris tersebut secara langsung menyerahkan lencana emas kepada Kane. Tim nasional Kroasia juga mengakui pencapaian tersebut dengan memberikan hadiah khusus kepada sang penyerang.

Modric membalas pujian

Kapten Inggris itu memuji mantan rekan setimnya di Tottenham, Modric, sebagai sosok yang “menginspirasi”, dan gelandang Kroasia itu membalas pujian tersebut selepas peluit akhir.

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Berbicara kepada Sky Sports, Modric mengatakan: “Sungguh mengesankan dan saya senang untuknya. Dia pantas mendapatkannya. Dia selalu sangat rendah hati dan bekerja keras, jadi dia pantas mendapatkannya.

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“Semua yang terjadi padanya, dan seperti yang saya katakan, saya sangat senang untuknya. Ini pasti juga sangat emosional baginya. Sebab, saya ingat ketika saya menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk negara Anda, itu sesuatu yang istimewa. Dan [memenangkan] Ballon d'Or dan sebagainya, itu pasti sangat emosional baginya.”

Teladan utama

Pelatih Kroasia Slaven Bilic juga memuji mentalitas elite sang penyerang, membandingkan profesionalismenya dengan sikap para pemain muda berbakat di era modern.

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“Dia luar biasa. Kami punya pemain seperti itu di posisi yang berbeda dan sebagainya, tetapi mentalitas mereka sangat mirip. Hal semacam itu sangat sulit ditemukan saat ini,” kata Bilic kepada ITV. “Anda tahu, para pemain modern sekarang cenderung suka tampil mencolok dan sebagainya. Harry dan Luka adalah contoh terbaik bagi setiap anak yang baru memulai atau bermimpi menjadi pesepakbola profesional.

“Ini luar biasa bagi Harry, tentu saja, dan juga luar biasa bagi sepakbola karena, seperti yang saya katakan, dia benar-benar sosok panutan.”

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Mengincar 200 penampilan

Setelah melampaui rekor Shilton yang bertahan lama, perhatian kini tertuju pada sejauh mana Kane dapat menambah jumlah penampilannya selama terus memimpin tim nasional.

Ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu secara realistis bisa mencapai 200 penampilan untuk Inggris, Bilic memuji kemampuan sang penyerang untuk terus bermain di level tinggi: “Dia seperti anggur, semakin tua semakin baik.”