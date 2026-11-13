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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Luka Modric puji setinggi langit Harry Kane, pemecah rekor yang “rendah hati”, setelah kapten Inggris itu melampaui Peter Shilton

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Luka Modric menjadi sosok terdepan yang memberikan penghormatan kepada Harry Kane setelah kapten Inggris itu resmi menjadi pemain timnas putra dengan penampilan terbanyak sepanjang masa bagi negaranya. Striker Bayern Munich itu mencapai tonggak bersejarah 126 penampilan saat meraih kemenangan atas Kroasia pada Kamis, melampaui rekor yang telah lama dipegang kiper legendaris Peter Shilton.

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Malam bersejarah bagi Kane di Wembley

Kane mencatatkan penampilan ke-126 bersama timnas Inggris saat menang 2-1 atas Kroasia di Wembley, Kamis. Pemain berusia 33 tahun itu menandai momen penting tersebut dengan mencetak gol kemenangan lewat penalti untuk memastikan kemenangan tuan rumah.

Dengan demikian, sang penyerang melampaui catatan 125 penampilan milik Shilton, rekor yang bertahan selama 36 tahun.

Untuk memperingati pencapaian itu, kiper legendaris tersebut secara langsung menyerahkan lencana emas kepada Kane. Tim nasional Kroasia juga mengakui pencapaian tersebut dengan memberikan hadiah khusus kepada sang penyerang.

Modric membalas pujian

Kapten Inggris itu memuji mantan rekan setimnya di Tottenham, Modric, sebagai sosok yang “menginspirasi”, dan gelandang Kroasia itu membalas pujian tersebut selepas peluit akhir.

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Berbicara kepada Sky Sports, Modric mengatakan: “Sungguh mengesankan dan saya senang untuknya. Dia pantas mendapatkannya. Dia selalu sangat rendah hati dan bekerja keras, jadi dia pantas mendapatkannya.

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“Semua yang terjadi padanya, dan seperti yang saya katakan, saya sangat senang untuknya. Ini pasti juga sangat emosional baginya. Sebab, saya ingat ketika saya menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk negara Anda, itu sesuatu yang istimewa. Dan [memenangkan] Ballon d'Or dan sebagainya, itu pasti sangat emosional baginya.”

Teladan utama

Pelatih Kroasia Slaven Bilic juga memuji mentalitas elite sang penyerang, membandingkan profesionalismenya dengan sikap para pemain muda berbakat di era modern.

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“Dia luar biasa. Kami punya pemain seperti itu di posisi yang berbeda dan sebagainya, tetapi mentalitas mereka sangat mirip. Hal semacam itu sangat sulit ditemukan saat ini,” kata Bilic kepada ITV. “Anda tahu, para pemain modern sekarang cenderung suka tampil mencolok dan sebagainya. Harry dan Luka adalah contoh terbaik bagi setiap anak yang baru memulai atau bermimpi menjadi pesepakbola profesional.

“Ini luar biasa bagi Harry, tentu saja, dan juga luar biasa bagi sepakbola karena, seperti yang saya katakan, dia benar-benar sosok panutan.”

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Mengincar 200 penampilan

Setelah melampaui rekor Shilton yang bertahan lama, perhatian kini tertuju pada sejauh mana Kane dapat menambah jumlah penampilannya selama terus memimpin tim nasional.

Ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu secara realistis bisa mencapai 200 penampilan untuk Inggris, Bilic memuji kemampuan sang penyerang untuk terus bermain di level tinggi: “Dia seperti anggur, semakin tua semakin baik.”

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

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  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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