Luka Modric (40) akan mengambil keputusan besar mengenai masa depannya sehari setelah Piala Dunia

Luka Modric tampaknya akan memperpanjang kariernya setidaknya satu musim lagi. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, AC Milan dan pemain Kroasia berusia 40 tahun itu sedang berada di tahap akhir negosiasi kontrak baru.

Kontrak Modric akan berakhir pada 30 Juni 2026, sehingga gelandang tersebut saat ini berstatus bebas transfer. Mantan peraih Ballon d'Or ini sebelumnya menyatakan akan mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah Piala Dunia 2026, namun tampaknya keputusan tersebut kini hampir pasti.

Menurut Di Marzio, kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi satu musim. Hanya detail-detail terakhir yang masih perlu diselesaikan sebelum Modric dapat menandatangani kontrak barunya.

Dengan demikian, pemain Kroasia berpengalaman ini diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari proyek baru Milan di bawah asuhan pelatih Rúben Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut ditunjuk untuk mengawali era baru bersama Rossoneri.

Modric bergabung dengan AC Milan secara gratis pada musim panas 2025, setelah mengakhiri masa baktinya yang gemilang bersama Real Madrid. Pada musim pertamanya di Italia, ia berkembang menjadi pemain andalan di lini tengah.

Pemain asal Kroasia ini tampil dalam 37 pertandingan resmi untuk Milan, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan tiga assist. Di Piala Dunia 2026, ia juga turun dalam keempat pertandingan Kroasia, sebelum Portugal mengakhiri perjalanan runner-up Piala Dunia 2018 tersebut di babak 16 besar.

Jika formalitas terakhir telah diselesaikan, Modric, yang kini berusia 40 tahun, akan kembali menambah satu musim ke dalam kariernya yang mengesankan. Sebelumnya, ia pernah membela Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, dan Real Madrid.