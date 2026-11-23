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Hanya satu tanda suka, tetapi cukup untuk kembali menyorot hubungan antara bintang Real Madrid Vinicius Junior dan mantan pelatihnya, Xabi Alonso, yang kini menangani Chelsea.

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Menurut laporan harian Sport, Vinicius memberikan respons di Instagram pada unggahan akun 433 yang membahas kekalahan telak Chelsea dari Leeds dengan skor 1-4 di Stamford Bridge.

Isyarat itu tentu tidak luput dari perhatian, terutama mengingat perselisihan yang pernah terjadi antara pemain Real Madrid tersebut dan mantan pelatihnya.

Hasil buruk ini datang pada saat yang sensitif bagi Xabi Alonso. Chelsea kini menempati peringkat kedelapan Liga Primer Inggris dengan koleksi 16 poin setelah 11 pekan, hasil dari lima kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan.

Chelsea telah kalah dalam tiga dari empat laga terakhir mereka di Liga Primer Inggris. Kekalahan telak dari Leeds, yang menjadi kemenangan pertama Leeds di Stamford Bridge sejak 1999, juga menambah tekanan terhadap Alonso, yang mengakui bahwa timnya sedang berada dalam fase rapuh.

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Tanda suka dari Vinicius bisa saja ditafsirkan dengan berbagai cara, tetapi sulit untuk tidak teringat pada hubungan rumit antara keduanya di Real Madrid pada musim lalu.

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Sejak Xabi Alonso menduduki kursi pelatih kepala Real Madrid, pemain asal Brasil itu kehilangan sebagian peran menonjol yang biasa ia emban, dan keputusan untuk menariknya keluar berulang kali menjadi sumber ketegangan.

El Clasico mengubah segalanya

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Insiden paling mencolok terjadi pada 26 Oktober 2025, dalam laga El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu. Saat Real Madrid unggul 2-1, Alonso memutuskan menarik keluar Vinicius dan memasukkan Rodrygo sebagai penggantinya pada menit ke-72.

Winger asal Brasil itu bereaksi dengan emosi yang terlihat jelas. Ia berteriak "selalu saya" sebagai bentuk protes terbuka atas keputusan tersebut, sebelum langsung menuju ruang ganti dan kemudian kembali ke bangku cadangan. Momen itu menutupi sebagian besar kemenangan Real Madrid.

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Beberapa hari kemudian, Vinicius menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para suporter, rekan setim, klub, dan Florentino Perez, tetapi tidak menyebut nama Xabi Alonso.

Sang pelatih saat itu menegaskan bahwa masalah tersebut sudah selesai, meski perselisihan di antara keduanya terus memicu kontroversi. Perjalanan pelatih asal Spanyol itu berakhir pada Januari 2026, setelah kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol.

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Beberapa bulan kemudian, Vinicius berbicara terus terang saat mengenang pengalaman tersebut: "Di antara kami tidak tercipta keselarasan seperti yang ia inginkan." Ia juga memuji hubungan istimewa yang ia temukan bersama Alvaro Arbeloa, dan tidak menyampaikan pesan perpisahan secara terbuka kepada Alonso ketika sang pelatih meninggalkan Real Madrid.

Kini, ketika Xabi Alonso berusaha memperbaiki arah Chelsea, satu tanda suka sudah cukup untuk membuka kembali lembaran masa lalu yang tampaknya sudah ditutup.