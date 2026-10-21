Sebuah laporan media Spanyol mengungkap rahasia di balik sorakan cemoohan yang mengiringi Marc Cucurella, pemain Real Madrid, dalam pertandingan timnya malam ini melawan Leipzig, di Liga Champions Eropa.

Tim Kerajaan meraih kemenangan nyaman atas tamunya, Leipzig, dengan skor empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion "Santiago Bernabeu", Rabu malam ini, pada jornada ketiga dari fase liga di Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar "Marca", kebingungan merebak di Stadion Santiago Bernabeu setelah Marc Cucurella masuk menggantikan Carreras pada menit ke-70 pertandingan.

Setiap kali bek kiri itu menyentuh bola, sorakan cemoohan tiba-tiba terdengar di tribun, dan apa yang tampak seperti kejadian tak masuk akal yang sulit dipahami di stadion Real Madrid, sebenarnya menyembunyikan sebuah fakta aneh dan kekesalan yang terpendam.

Rencana keamanan Real Madrid memperkirakan kehadiran sekitar dua ribu suporter Jerman di tribun utara bagian atas, namun kenyataan di tribun mengungkap skenario yang benar-benar berbeda.

Dengan memanfaatkan pasar tiket tidak resmi dan saluran-saluran lain, ratusan suporter Jerman berhasil menyusup diam-diam ke seluruh penjuru stadion, berbaur dengan suporter Real Madrid.

Kehadiran mereka yang tersebar menciptakan perasaan aneh bahwa sorakan cemoohan itu tidak berasal dari satu sumber, melainkan bergema kuat dari setiap sudut Stadion Santiago Bernabeu.

Banyak yang mengira bahwa suporter Real Madrid-lah yang melontarkan sorakan cemoohan terhadap Cucurella, namun setelah informasi tersebut terungkap, jelas bahwa sumbernya adalah para pendukung Leipzig.

Demikianlah, para suporter Jerman tidak melupakan apa yang terjadi di perempat final Piala Eropa 2024, dan tidak memaafkannya. Pada babak perpanjangan waktu yang menegangkan, tembakan Musiala mengenai tangan Cucurella.

Wasit maupun teknologi video asisten wasit tidak memberikan penalti, dan Spanyol lolos ke semifinal. Yang lebih memperburuk keadaan, Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) sendiri secara resmi mengakui beberapa bulan kemudian bahwa aksi tersebut layak diganjar penalti.

Meski kegaduhan yang ditimbulkan para penyusup itu mengejutkan stadion pada menit-menit awal karena keanehan situasinya, kesabaran suporter Real Madrid segera habis.

Setelah sisa penonton Bernabeu menyadari jebakan aneh yang menimpa Cucurella, mereka berkumpul mendukung pemain mereka, berupaya meredakan suasana permusuhan dengan tepuk tangan setiap kali ia menyentuh bola.