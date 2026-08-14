Klub Barcelona bergerak secara mengejutkan menuju seorang penyerang baru, sebagai antisipasi jika gagal mengamankan tanda tangan pemain Argentina, Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, selama bursa transfer musim panas yang sedang berjalan.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Barcelona menempatkan Luis Suarez, penyerang Sporting Lisbon, di antara opsi yang dipertimbangkan, jika transfer Julian Alvarez gagal."

Romano menambahkan: "Ini tidak akan mudah, mengingat Suarez merupakan pemain inti di Lisbon, tetapi ia berada dalam daftar pendek Barcelona."

Ia menutup: "Barcelona akan mengkaji perekrutan Suarez atau opsi-opsi lain mulai pekan depan (yang dimulai pada hari Senin), jika transfer Julian Alvarez tetap terhenti."

Perlu diketahui bahwa Atletico Madrid menolak untuk masuk ke dalam negosiasi dengan Barcelona terkait kepindahan Alvarez ke "Spotify Camp Nou" musim panas ini.

