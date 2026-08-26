Luis Enrique langsung mencoret Ousmane Dembélé dari skuad Paris Saint-Germain. Pemain Prancis itu baru harus kembali melapor pada Senin, demikian diketahui sejumlah media Prancis, termasuk RMC.

Dembélé ditarik keluar saat jeda dalam laga antara Stade Rennes dan PSG (2-2) pada Minggu lalu. Sang penyerang sama sekali tidak senang dengan hal itu.

Ia sebelumnya memang mempersingkat liburannya setelah Piala Dunia agar bisa secepat mungkin bergabung dengan tim Luis Enrique. Namun, pelatih asal Spanyol itu kini tetap berpendapat bahwa akan lebih baik jika Dembélé sedikit menenangkan diri.

Pemenang Ballon d’Or itu tidak perlu hadir di lapangan latihan pada Rabu dan Kamis, dan juga tidak akan menjadi bagian dari skuad pada Jumat saat menghadapi LOSC Lille.

Menurut media Prancis, tidak ada hubungan yang retak. Masalah antara Enrique dan Dembélé sudah dibicarakan dengan tuntas.

Dembélé bukan satu-satunya pemain yang ditarik keluar setelah 45 menit pada Minggu lalu. Kvicha Kvaratskhelia juga mengalami hal yang sama. Ia digantikan oleh Mika Godts.