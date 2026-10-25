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Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique telah menegaskan sikapnya soal seremoni Ballon d'Or mendatang, yang kini berbenturan dengan jadwal baru pertandingan Ligue 1 timnya melawan Lyon. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia tidak tertarik pada acara penghargaan individu tersebut karena tengah mempersiapkan skuadnya untuk laga penting di kompetisi domestik di Parc des Princes.

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Masalah penjadwalan ulang di Parc des Princes

Jadwal Ligue 1 yang biasanya berjalan seperti biasa terganggu akhir pekan ini akibat faktor eksternal di ibu kota Prancis. Semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam, laga besar antara PSG dan Lyon diundur ke Senin. Keputusan ini diambil menyusul permintaan dari otoritas kepolisian setempat karena perlunya pengamanan demonstrasi berskala besar yang direncanakan berlangsung di seluruh kota sepanjang akhir pekan.

Perubahan jadwal ini membuat pertandingan tersebut berbenturan langsung dengan seremoni Ballon d'Or di London. Artinya, sang juara Prancis akan berada di lapangan ketika para pemain terbaik dunia menerima penghargaan. Benturan jadwal serupa terjadi pada 2025, ketika PSG menghadapi Marseille saat seremoni tersebut berlangsung.

Perubahan waktu ini juga berarti skuad PSG akan berada di kota tersebut ketika sejumlah acara besar lain berlangsung, termasuk pertandingan NFL antara Pittsburgh Steelers dan New Orleans Saints.

Luis Enrique kesampingkan penghargaan individu

Namun, Enrique tampak sama sekali tidak terusik oleh situasi tersebut saat berbicara kepada media pada Sabtu pagi. Ketika ditanya apakah ia akan mengikuti acara yang berlangsung di London, Enrique menjawab dengan lugas mengenai prioritasnya. "Tidak, itu tidak menarik bagi saya," kata mantan pelatih Barcelona itu, seperti dikutip RMC Sport.

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"Saya tetap fokus pada hari Senin. Jika itu lebih baik untuk situasi saat ini, saya menerimanya. Minggu adalah hari yang khusus karena ada pertandingan sepak bola Amerika, serta situasi saat ini. Kami harus siap. Saya tidak punya masalah bermain pada hari Senin. Kami telah menunjukkan tim seperti apa kami," tambahnya.

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Dampaknya terhadap skuad PSG dan para nomine

Benturan jadwal ini menjadi sorotan karena PSG memiliki sejumlah pemain dalam daftar kandidat penghargaan tersebut. Klub itu memiliki sepuluh nomine, termasuk pemegang gelar saat ini, Ousmane Dembele, yang tengah mengalami masalah otot paha belakang. Anggota skuad yang bugar akan dibutuhkan untuk laga melawan Lyon, sementara mereka yang absen karena cedera masih mungkin pergi ke Inggris untuk mewakili klub raksasa Ligue 1 tersebut.

Enrique mengakui kualitas individu para pemainnya, tetapi menegaskan bahwa tujuan kolektif tim jauh lebih penting daripada trofi pribadi apa pun. "Kami memiliki banyak pemain yang bisa memenangi Ballon d'Or ini. Namun, kita akan lihat siapa yang memenanginya. Itu tidak akan mengubah apa pun dari tujuan kami sebagai tim," jelasnya.

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Menghadapi kondisi skuad yang dilanda cedera

Persiapan skuad diperumit oleh sejumlah masalah fisik belakangan ini. Bek andalan Marquinhos mengalami masalah pada paha, sementara Khvicha Kvaratskhelia harus menepi untuk waktu lama setelah mengalami robekan ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya. Absennya mereka membuat Enrique harus menyusun ulang taktiknya untuk menghadapi Lyon.

Meski Ballon d'Or merupakan acara bergengsi, sang pelatih jelas lebih mengutamakan kebugaran dan fokus para pemain yang tersedia. Bagi pelatih yang selalu menekankan pentingnya tim di atas individu, laga Senin malam di Parc des Princes menjadi panggung yang jauh lebih penting daripada karpet merah di London.