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Pemain muda Paris Saint-Germain, Dro Fernandez, bisa segera kembali ke Barcelona setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di tim utama di bawah asuhan pelatih Luis Enrique. Gelandang berusia 18 tahun itu nyaris tidak tampil untuk klub raksasa Prancis tersebut musim ini, sehingga memicu spekulasi kuat bahwa kiprah singkatnya di Paris mungkin sudah berakhir.

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Fernandez kesulitan mendapat menit bermain di PSG

Fernandez mengalami masa sulit di PSG sejak didatangkan dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin lalu. Klub Prancis itu membayar €8 juta untuk pemain Spanyol yang dinilai memiliki potensi besar tersebut, tetapi ia belum mampu memantapkan posisinya di ibu kota Prancis.

Di usia yang baru 18 tahun, peningkatan level persaingan tampaknya terlalu berat bagi talenta muda itu. Ia hanya mencatatkan 343 menit bermain di semua kompetisi musim ini dan semakin jarang mendapat tempat dalam pilihan pelatih Enrique.

Keraguan Enrique muncul soal transfer yang baru dilakukan

Meski awalnya meminta transfer tersebut, Enrique tampaknya mulai kehilangan keyakinan bahwa pemain remaja itu bisa langsung memberi pengaruh dalam pertandingan. Laporan di Spanyol menyebut sang pelatih sudah terbuka untuk mengizinkan kepergiannya demi membantu perkembangan pemain tersebut.

Menurut El Nacional, Enrique menyadari bahwa pemain itu sangat membutuhkan menit bermain secara konsisten. Pelatih klub Paris tersebut menilai masih terlalu dini untuk memberinya kesempatan bermain secara reguler. Jika Dro ingin kembali ke Barcelona, Enrique bisa memfasilitasi kepergiannya.

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Laporan itu menambahkan bahwa persoalan bagi pemain jebolan La Masia tersebut adalah investasi PSG didasarkan pada potensinya, sementara ia membutuhkan menit bermain sekarang juga.

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Pengamat meragukan kemampuan Fernandez di level tertinggi

Penurunan drastis menit bermain Fernandez terlihat jelas dari keputusan untuk tidak memainkannya di kompetisi Eropa dan domestik baru-baru ini. Setelah menjadi starter dalam laga pembuka Liga Champions melawan Bratislava, ia sama sekali tidak masuk skuad untuk tiga pertandingan Eropa berikutnya.

Nasibnya di Ligue 1 sama suramnya, seperti terlihat saat ia hanya tampil selama empat menit dalam pertandingan baru-baru ini melawan Troyes. Minimnya kontribusi itu menuai kritik dari para pengamat di Prancis, yang meragukan kemampuannya bermain di level tertinggi.

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Mantan pemain PSG sekaligus pengamat RMC, Jerome Rothen, baru-baru ini memberikan penilaian tajam terhadap pemain remaja tersebut. "Saya tidak punya masalah dengannya, tetapi jika Anda menempatkannya di klub Ligue 1 lain, saya bahkan tidak yakin ia akan menjadi starter," ujar Rothen.

Kembali ke Barcelona bisa mengatasi kesalahan transfer

Situasi ini menempatkan Fernandez di persimpangan penting pada awal kariernya. Meski terus berlatih bersama tim utama PSG, perkembangannya berisiko terhambat tanpa kesempatan bermain dalam pertandingan kompetitif.

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Kembali ke Barcelona dalam waktu dekat kini dipandang sebagai solusi realistis bagi semua pihak yang terlibat. Klub asal Catalunya itu bisa menawarkan lingkungan yang akrab bagi sang gelandang untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan mewujudkan potensi yang telah ditunjukkannya sejak dini.