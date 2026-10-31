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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Luis Enrique puji Maghnes Akliouche sebagai 'pisau lipat Swiss' usai keputusan taktis brilian dalam kemenangan telak PSG

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Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memuji Maghnes Akliouche setelah menempatkan pemain yang berposisi asli sebagai winger itu dalam peran gelandang bertahan yang mengejutkan saat menghadapi Le Havre. Seusai kemenangan tandang yang meyakinkan, pelatih asal Spanyol itu menyoroti kemampuan Akliouche yang luar biasa dalam menjaga penguasaan bola serta fleksibilitas taktik pemain berusia 24 tahun tersebut.

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Perubahan mengejutkan di lini tengah

PSG meraih kemenangan telak 5-1 di kandang Le Havre dalam laga Ligue 1. Namun, penyesuaian taktik besar yang dilakukan pelatih Enrique menjadi topik utama pembicaraan setelah pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu secara mengejutkan menempatkan Akliouche sebagai gelandang bertahan, peran yang tidak biasa baginya.

Pemain berusia 24 tahun itu biasanya dimainkan sebagai pemain sayap yang dinamis, tetapi dalam pertandingan liga ini ia ditugaskan menjadi gelandang bertahan yang beroperasi lebih dalam. Akliouche, yang mencetak satu gol dalam sembilan penampilan liga musim ini, beradaptasi dengan mulus terhadap perubahan posisi tersebut. Keputusan taktis yang berani itu membuahkan hasil ketika tim tamu mengalahkan lawannya dengan telak dan meraih tiga poin dengan nyaman.

Memuji fleksibilitas taktik yang luar biasa

Berbicara kepada media setelah kemenangan telak di kandang lawan, Enrique menjelaskan keputusan tak terduganya untuk menempatkan sang penyerang di posisi yang lebih dalam. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia memandang penyerang muda itu sebagai pemain yang sangat mudah beradaptasi dan mampu memahami berbagai ruang di lapangan.

"Maghnes bisa bermain di mana saja," jelas pelatih PSG itu kepada wartawan dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Hari ini, ia sedikit menjalankan peran Vitinha dengan bermain agak lebih dalam. Kami menyukai pergerakannya, dan yang ingin kami manfaatkan adalah kemampuannya bermain saat menguasai maupun tidak menguasai bola. Sangat mudah menangani pemain seperti ini."

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Kemampuan menjaga penguasaan bola tetap penting

Bermain sebagai pengatur serangan dari posisi yang lebih dalam menuntut kemampuan teknik yang luar biasa untuk menjaga bola saat berada di bawah tekanan. Sang pelatih jelas melihat kemampuan khusus itu pada pemain sayap serbabisa tersebut, sebab menjaga penguasaan bola di tengah lapangan merupakan aspek mendasar dari filosofi taktiknya.

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"Sejak hari pertama, kami melihat kemampuannya untuk hampir tidak pernah kehilangan bola," ujar Luis Enrique lebih lanjut saat membahas perubahan peran sang pemain. "Itu syarat penting bagi pemain yang bisa bermain sebagai gelandang, sebagai penyerang nomor 9, sebagai pemain sayap, di posisi yang lebih dalam, dan di mana saja."

Sang pelatih menutup pujiannya dengan pernyataan singkat yang menegaskan kepuasannya terhadap penampilan tersebut: "Kami sangat senang."

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Opsi baru muncul

Eksperimen taktik yang berhasil ini memberi PSG solusi baru yang menarik di lini tengah. Staf pelatih kini tahu bahwa mereka bisa memercayai seorang pemain sayap alami untuk mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam dan menembus lini pertahanan lawan.

Masih harus dilihat apakah peran sebagai gelandang bertahan ini akan menjadi perubahan posisi permanen bagi penyerang berusia 24 tahun tersebut. Namun, pujian terbuka dari pelatihnya sangat mengisyaratkan bahwa ia kemungkinan besar akan kembali tampil di lini tengah dalam waktu dekat.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo