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Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Luis Enrique persembahkan kemenangan susah payah PSG atas Lyon untuk Khvicha Kvaratskhelia saat para pemain pelapis unjuk gigi

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Luis Enrique mempersembahkan kemenangan susah payah Paris Saint-Germain atas Lyon untuk Khvicha Kvaratskhelia setelah sang pemain sayap mengalami cedera yang membuatnya absen hingga akhir musim. Juara Prancis itu mengandalkan kedalaman skuadnya di Parc des Princes saat para pemain pelapis tampil menonjol untuk mengamankan tiga poin.

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Enrique emosional setelah Kvaratskhelia cedera

Enrique merasakan kebanggaan sekaligus kesedihan setelah timnya menang 2-0 atas Lyon pada Senin malam. Meski hasil itu menjaga PSG tetap berada di jalur yang tepat di kompetisi domestik, suasana di klub masih terasa berat menyusul kabar bahwa Kvaratskhelia akan absen hingga akhir musim. Pemain timnas Georgia itu mengalami cedera parah dalam laga Liga Champions melawan Barcelona pada tengah pekan, meninggalkan kekosongan besar di lini serang PSG.

Mantan bintang Napoli itu diperkirakan akan menjalani prosedur medis yang kompleks di Qatar untuk menangani robekan ligamen krusiatum anteriornya. "Ini kemenangan yang sangat penting dan kami mempersembahkannya untuk Kvara," kata Enrique kepada PSG TV.

Sang pelatih puji mentalitas kelas atas skuadnya

Meski kehilangan pemain kunci terasa berat secara emosional, Enrique segera memuji mentalitas timnya. Ia menegaskan bahwa skuadnya dibentuk untuk bersaing memperebutkan setiap trofi yang tersedia, sehingga setiap pemain harus siap tampil kapan pun dibutuhkan. Kemenangan itu menjadi bukti ketangguhan tim dalam pekan yang sulit bagi klub ibu kota tersebut.

"Kami adalah tim yang ingin memenangi segalanya. Itulah mentalitas kami. Untuk melakukannya, Anda harus selalu siap, dan hari ini para pemain yang masuk menunjukkan kualitas mereka serta membuktikan bahwa mereka layak bermain lebih sering. Ini sulit bagi saya sebagai pelatih, tetapi saya menyukai karakter dan mentalitas ini," katanya.

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Lyon yang disiplin membuat PSG kesulitan

Enrique mengakui sulitnya menghadapi Lyon yang bertabur pemain berbakat tak lama setelah menjalani laga Liga Champions yang menguras tenaga. Ia memuji kualitas individu Lyon dan persiapan taktis mereka di bawah pelatih yang cakap. Menurutnya, meski PSG mengawali pertandingan dengan agresif, pertahanan disiplin tim tamu sulit ditembus.

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"Jelas ini pertandingan yang sangat sulit, setelah laga Liga Champions, melawan tim Olympique Lyonnais yang sangat bagus, dengan banyak pemain berkualitas secara individu dan pelatih yang sangat bagus. Ini sangat berat. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi tetap sulit karena mereka bertahan dengan sangat baik. Pada babak kedua, saya rasa kami sedikit membaik dan mereka mulai lebih kesulitan karena sudah banyak berlari," jelas Enrique.

Para pemain pelapis manfaatkan kesempatan

Dengan beberapa pemain reguler diistirahatkan setelah kiprah mereka di kompetisi Eropa, PSG mengandalkan para pemain cadangan untuk menuntaskan tugas melawan Lyon yang tampil gigih. Pemain muda berbakat Senny Mayulu termasuk yang memanfaatkan kesempatan itu dengan mencetak gol penting untuk membantu memastikan kemenangan. Enrique mengungkapkan kegembiraannya untuk Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, dan Beraldo, yang semuanya memberi kontribusi berarti bagi upaya tim pada babak kedua.

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"Gol-gol kami dicetak oleh pemain yang belakangan ini tidak banyak bermain, dan saya sangat senang untuk Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, Beraldo, dan Lucas Hernandez, semua pemain pengganti," jelas Enrique.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.