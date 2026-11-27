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Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique memastikan Warren Zaire-Emery akan menjadi starter dalam laga Ligue 1 melawan Lorient pada Sabtu. Gelandang muda itu akan mencapai tonggak penting bersama klub yang dibelanya sejak kecil, sementara sang juara bertahan berupaya memperlebar keunggulan di puncak klasemen.

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Tonggak penting bagi Zaire-Emery

Enrique mengungkapkan bahwa Zaire-Emery akan bermain sejak menit pertama saat klub ibu kota menjamu Lorient di Parc des Princes. Pemain muda lulusan akademi itu mendekati penampilan ke-200 bersama PSG, sebuah pencapaian yang menegaskan pentingnya perannya bagi tim meski usianya masih muda.

"Warren adalah pemain yang berbeda, pemain istimewa," jelas sang pelatih dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat. "Dia produk akademi klub, seseorang dengan kualitas hebat di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Saya tahu dia ingin bermain di setiap pertandingan! Besok, dia akan menjadi starter. Dia pemain penting bagi kami."

Meski perhatian tertuju pada para pemain muda dalam skuad, Enrique tampak kurang tertarik membahas kemungkinan tambahan pemain dari luar. Ketika ditanya tentang bursa transfer mendatang, Enrique memberikan jawaban bernada jengkel kepada media: "Pagi... kita masih membicarakan ini!?"

Mewaspadai ketangguhan pertahanan Lorient

Meski PSG mendominasi kompetisi domestik, Enrique segera mengingatkan para pemainnya agar tidak lengah. Lorient telah menjadi salah satu tim paling disiplin di liga, dan mantan pelatih Barcelona itu menyoroti statistik pertahanan mereka yang mengesankan sebagai alasan untuk berhati-hati.

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"Ketika Anda sering menang, ekspektasi selalu sangat tinggi. Namun, Anda harus memahami bahwa memenangi setiap pertandingan itu sangat sulit," jelas Enrique. "Tahun lalu, kami tidak memenangi satu pun dari dua pertandingan melawan Lorient. Itu sudah cukup untuk memberi gambaran betapa sulitnya pertandingan besok."

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Ia menambahkan: "Mereka adalah tim yang kebobolan kurang dari satu gol per pertandingan. Mereka bertahan dengan sangat baik, jadi tidak akan ada banyak ruang atau waktu. Dari yang saya lihat sejauh musim ini, pertahanan mereka sangat kuat. Mereka termasuk tim terbaik di Eropa dalam bertahan. Mereka nyaman bertahan jauh di area sendiri dan menunjukkan kekompakan yang luar biasa."

Fleksibilitas taktik dan keunggulan dalam situasi bola mati

PSG telah berkembang menjadi tim dengan beragam ancaman musim ini, dan Enrique menilai fleksibilitas skuadnya berperan dalam performa bagus mereka belakangan ini. Sang pelatih menepis anggapan bahwa hanya dirinya yang membuat para pemain mampu mengisi posisi berbeda. Ia justru memuji kecerdasan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri dari para pemainnya.

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"Bukan saya yang membuat para pemain bisa bermain di berbagai posisi, melainkan mereka sendiri! Itu berkat pola pikir mereka, kemampuan mereka beradaptasi dan mendahulukan kebutuhan tim," kata Enrique dalam sesi tersebut. "Kami punya banyak pemain seperti itu. Anda harus terbuka terhadap semua peluang ini. Saat ini, kami adalah tim terbaik dalam situasi bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Itu menjadi sumber kebanggaan, seperti halnya setiap kali kami membicarakan tim kami."

"Saya senang melihat semua pemain mencetak gol: para bek, gelandang, dan penyerang. Kami harus lebih fokus daripada biasanya. Akan sangat sulit memenangi pertandingan ini. Besok, kami harus tampil lebih kuat lagi untuk meraih tiga poin."