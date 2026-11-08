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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique memuji kemenangan yang “istimewa” setelah timnya menang tipis atas Troyes yang tampil gigih, sekaligus mempertahankan rekor sempurna di antara jeda internasional. Gol tunggal Illia Zabarnyi menjadi penentu di Parc des Princes saat sang juara mengatasi pertahanan disiplin tim tamu.

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Enrique renungkan rentetan kemenangan bersejarah

Enrique tak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah menyaksikan timnya bersusah payah meraih kemenangan 1-0 atas Troyes pada Sabtu. Kemenangan itu menjadi yang ke-11 secara beruntun bagi klub ibu kota tersebut, tetapi pelatih asal Spanyol itu terutama ingin menyoroti rekor sempurna timnya di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik. Hasil tersebut memastikan PSG memasuki jeda internasional terakhir tahun kalender ini dengan poin maksimal dan kepercayaan diri yang melambung.

Berbicara setelah peluit akhir, Enrique menekankan pentingnya hasil tersebut mengingat perlawanan gigih lawan. "Sebelas kemenangan beruntun, itu bagus. Namun, yang paling menonjol bagi saya adalah kami berhasil memenangi semua pertandingan di antara dua jeda internasional. Ini pertama kalinya kami melakukannya. Seperti yang biasanya terjadi saat menghadapi tim yang berada dalam posisi sulit di klasemen, ini pertandingan yang sulit. Saya pikir kami menciptakan lebih banyak peluang daripada biasanya dan berusaha mencetak lebih banyak gol, tetapi mereka bertahan dengan sangat baik," kata sang pelatih kepada PSG TV.

Kemenangan 'istimewa' di Parc des Princes

Mantan pelatih Barcelona itu juga memuji atmosfer luar biasa di Parc des Princes. Ia menyoroti ikatan antara skuadnya dan para pendukung setia PSG yang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seusai kemenangan penting itu, Enrique mengungkapkan betapa berartinya bermain di kandang sendiri. Ia menyebut kemenangan di hadapan para pendukung yang lantang bersorak sebagai momen yang benar-benar "istimewa" bagi semua yang terlibat.

"Saya sangat senang, terutama ketika kami memenangi pertandingan seperti ini. Selamat kepada para pendukung, ini hari yang penting. Memenangi pertandingan ini terasa istimewa, seperti yang selalu kami rasakan saat bermain di Parc des Princes. Kami gembira, dan saya berharap kami masih bisa menikmati kebersamaan ini selama bertahun-tahun, itu sangat penting bagi klub," ujarnya.

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Zabarnyi sebut kerja keras sebagai kunci keberhasilannya mencetak gol

Zabarnyi, pencetak gol kemenangan, juga sangat gembira setelah memberikan kontribusi penentu. Bek itu telah menjadi bagian penting dalam tim asuhan Enrique, dan kemampuannya berkontribusi saat bertahan maupun menyerang terlihat jelas. Zabarnyi meyakini performa tim saat ini merupakan hasil langsung dari intensitas latihan, bukan karena rahasia taktik atau perubahan pendekatan yang mendadak dari staf pelatih.

Pencetak gol itu enggan menerima pujian secara pribadi dan menegaskan bahwa upaya kolektif tetap menjadi prioritas bagi pemuncak klasemen Ligue 1 tersebut. "Kondisi dan performa kami bagus, dan kami hanya perlu melanjutkannya. Segalanya berjalan baik di dalam tim. Kami tidak melakukan sesuatu yang istimewa, kami hanya terus bekerja, terus melakukan apa yang biasa kami lakukan, dan sekarang memang saatnya bagi kami. Saya telah bekerja keras dan tetap fokus. Sekarang saya bermain dalam pertandingan, bermain dengan baik menurut saya, dan saya pantas mendapatkannya," jelas pemain tim nasional Ukraina itu seusai laga.

PSG menatap laga-laga berikutnya

Dengan 11 kemenangan beruntun, tantangan Enrique adalah mengatur beban kerja para pemain bintangnya saat musim memasuki fase paling menuntut. Setelah jeda internasional mendatang berakhir, PSG akan kembali berlaga di kompetisi domestik sekitar dua pekan lagi dengan menghadapi Nice dalam laga tandang yang menantang. Setelah melewati ujian penting tersebut, juara bertahan Eropa itu akan segera kembali mengalihkan fokus ke level tertinggi kompetisi antarklub Eropa. Mereka bersiap menjamu tim kuat Italia, Roma, di ibu kota Prancis dalam laga Liga Champions yang diperkirakan berlangsung sengit di hadapan para pendukung setia mereka.