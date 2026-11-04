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Luis Enrique sangat murka dengan kepemimpinan wasit saat Paris Saint-Germain meraih kemenangan dominan atas Villarreal di Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu menyebut sang wasit benar-benar konyol setelah insiden pergantian pemain yang janggal sempat membuat timnya hanya memiliki delapan pemain.

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PSG menang mudah di pentas Eropa

PSG tampil tanpa cela dan melumat Villarreal 6-0 dalam laga Liga Champions. Namun, kemenangan telak di pentas Eropa itu sedikit tertutupi oleh insiden yang benar-benar ganjil di tepi lapangan menjelang akhir pertandingan.

Pelatih Enrique dibuat sangat marah oleh keputusan wasit yang tidak lazim pada babak kedua. Meski timnya mendominasi pertandingan dan sudah unggul jauh, juru taktik asal Spanyol itu tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya atas kekacauan di tepi lapangan.

Enrique murka akibat kekacauan pergantian pemain

Kontroversi terjadi pada menit ke-74 ketika PSG berupaya melakukan tiga pergantian pemain sekaligus. Wasit menilai proses pergantian itu terlalu lama dan, tanpa alasan yang jelas, memerintahkan pertandingan dilanjutkan. Akibatnya, tim asal Prancis itu untuk sementara hanya memiliki delapan pemain di lapangan. Berbicara sesaat setelah laga, Enrique yang tampak marah tak menahan diri saat menilai situasi yang membingungkan tersebut.

"Apa yang terjadi dengan tiga pergantian pemain itu benar-benar lelucon," katanya kepada Marca. "Kalau skornya 0-0 dan mereka membuat tiga pemain kami keluar... Memangnya ini permainan anak-anak?"

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Pelatih tuntut penghormatan bagi pemain profesional

Situasi di tepi lapangan menjadi semakin kacau ketika pelatih asal Spanyol itu berusaha mendorong para pemainnya masuk ke lapangan. Ia mengungkapkan bahwa tindakannya justru membuat salah satu pemain pengganti yang hendak masuk mendapat kartu kuning.

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"Lalu saya mendorong salah satu dari mereka, dia mendapat kartu kuning dan diizinkan melanjutkan pertandingan," jelas Enrique saat menguraikan rangkaian kejadian itu. "Seharusnya saya juga mendorong dua pemain lainnya."

Mantan pelatih Barcelona itu menutup luapan kekesalannya dengan menyerukan agar para perangkat pertandingan memperlakukan pemain dengan jauh lebih baik. Ia menegaskan: "Para profesional harus dihormati, sebagaimana kami menghormati para perangkat pertandingan."

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Kompetisi domestik menanti skuad yang tampil perkasa

Setelah meraih kemenangan telak di pentas Eropa, PSG harus segera kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Klub raksasa Prancis itu akan melanjutkan kiprahnya di Ligue 1 akhir pekan ini dengan tekad mempertahankan performa apiknya. Tim asuhan Enrique akan menghadapi Troyes pada Sabtu dan berupaya meneruskan momentum dari penampilan mengesankan mereka pada pertengahan pekan.