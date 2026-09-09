Dalam sebuah keputusan berani yang hanya berani diambil oleh Luis Enrique, pelatih asal Spanyol itu menciptakan kejutan besar dalam susunan pemain Paris Saint-Germain saat menghadapi Slovan Bratislava di Liga Champions, dengan mencadangkan empat bintang terpenting timnya sekaligus, sebuah keputusan yang dianggap sebagian orang sebagai risiko dan sebagian lainnya sebagai kepercayaan diri yang berlebihan.

Revolusi dalam susunan pemain sang juara Eropa

Susunan pemain resmi yang diumumkan klub Prancis itu mengungkap sederet kejutan, di mana Enrique memutuskan untuk memulai pertandingan dengan formasi yang sama sekali berbeda dari perkiraan.

Khvicha Kvaratskhelia, Doue, sang kapten Marquinhos, dan Joao Neves memulai pertandingan dari bangku cadangan, sebuah keputusan yang mengejutkan para pendukung, demi memberi tempat bagi nama-nama muda dan baru.

Pelatih asal Spanyol itu memberikan kesempatan kepada Ferran Torres untuk memimpin lini serang bersama Ousmane Dembele, Dro Fernandez si talenta muda di lini tengah serang, serta pendatang baru Illya Zabarnyi di jantung pertahanan.

Berikut susunan pemain resmi Paris Saint-Germain:

Penjaga gawang: Matvey Safonov.

Pertahanan: Nuno Mendes - Willian Pacho - Illya Zabarnyi - Achraf Hakimi.

Lini tengah: Fabian Ruiz - Vitinha - Dro Fernandez - Magnes Akliouche.

Serangan: Ferran Torres - Ousmane Dembele.

Di bangku cadangan duduk sepasukan bintang yang dipimpin Kvara dan Doue, dalam sebuah pesan jelas dari Enrique untuk melakukan rotasi tim dan memberi kesempatan kepada semua pemain di awal perjalanannya pada fase liga Liga Champions.

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