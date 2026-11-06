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Paris Saint-Germain memastikan bek kanan Achraf Hakimi akan diistirahatkan hingga jeda internasional mendatang, sehingga absen dalam laga akhir pekan melawan Troyes. Pelatih Luis Enrique melanjutkan kebiasaannya merotasi pemain-pemain kunci agar skuad tetap bugar di tengah jadwal kompetisi domestik yang padat.

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Hakimi diberi waktu istirahat

Enrique dikenal kerap merotasi skuadnya, dan kini ia kembali mengambil keputusan tegas terkait susunan pemain utama. Pelatih asal Spanyol itu memilih memberi bek kanan andalannya, Hakimi, waktu istirahat yang layak.

Pemain internasional Maroko itu akan absen dari kegiatan klub hingga dimulainya jeda internasional berikutnya. Dengan demikian, ia dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan Ligue 1 PSG melawan Troyes pada Sabtu.

Hakimi menjadi bagian penting tim musim ini dengan tampil dalam delapan pertandingan liga dan mencetak tiga gol. Namun, Enrique ingin mengatur beban bermainnya agar ia tidak mengalami kelelahan berkepanjangan.

Klub keluarkan pernyataan resmi soal absennya Hakimi

Keputusan untuk mengistirahatkan bek asal Maroko itu tidak diambil oleh sang pelatih seorang diri. Langkah tersebut disepakati oleh seluruh jajaran pimpinan bidang olahraga klub untuk melindungi pemain andalan mereka.

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PSG mengeluarkan keterangan resmi untuk memperjelas situasi dan mencegah spekulasi yang tidak diinginkan terkait absennya sang pemain secara mendadak dari skuad pertandingan.

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Dalam pernyataan klub tersebut disebutkan: "Atas kesepakatan dengan pelatih dan jajaran pimpinan bidang olahraga, Achraf Hakimi mendapat waktu istirahat hingga dimulainya jeda internasional."

Enrique pertimbangkan opsi pengganti Hakimi

Dengan Hakimi dipastikan absen dalam pertandingan akhir pekan ini, Enrique harus mencari solusi sementara di sisi kanan pertahanannya. Ia memiliki beberapa opsi menarik untuk mengisi posisi tersebut.

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Warren Zaire-Emery bisa diminta bermain sebagai bek kanan melawan Troyes. Gelandang serbabisa itu sudah tampil sembilan kali di liga musim ini dan memiliki pemahaman taktik untuk beradaptasi dengan tugas bertahan.

Alternatifnya, Enrique bisa mengandalkan akademi klub. David Boly, pemain berusia 17 tahun yang dinilai memiliki potensi besar dan sejauh ini telah tampil sekali di Ligue 1, juga berpeluang menjadi starter.

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Jadwal pertandingan berikutnya dan kemungkinan Hakimi kembali membela Maroko

PSG akan berupaya meraih tiga poin melawan Troyes pada Sabtu tanpa bek kanan andalannya. Klub asal Paris itu ingin mempertahankan performa apiknya di kompetisi domestik dan menjaga momentum.

Setelah pertandingan akhir pekan ini, kompetisi domestik akan berhenti sementara untuk jeda internasional. Hakimi diperkirakan bergabung dengan tim nasional Maroko untuk pertandingan-pertandingan mendatang, jika ia dipanggil.