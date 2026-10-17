Klub tersukses di Jerman itu menang telak 6-1 (3-0) atas RB Leipzig yang tampil sangat buruk dalam laga besar Bundesliga. Kemenangan yang sangat pantas itu menjadi penebusan meyakinkan setelah hasil mengecewakan di Augsburg (2-2) dan Stavanger (3-3).

Díaz, yang belakangan sesekali mendapat kritik, tampil gemilang dengan mencetak hat-trick (menit ke-12, 47, dan 69) bagi tim asal Munich yang unggul dalam segala aspek. Aleksandar Pavlovic (26), Michael Olise (34), dan mesin gol Harry Kane (53) juga mencetak gol. Andrija Maksimovic (90+1) hanya mampu mencetak gol hiburan untuk Leipzig.

Kemenangan ini memberi tim asuhan Vincent Kompany kepercayaan diri besar menjelang duel puncak melawan The Gunners pada Rabu (pukul 21.00/DAZN). Mereka juga merebut puncak klasemen, setidaknya hingga Minggu.

Sebaliknya, RB mengalami kekalahan telak dalam laga kedua pelatih Martin Demichelis menghadapi mantan klubnya. Hasil itu datang sebelum laga besar Liga Champions melawan Real Madrid pada Rabu (pukul 21.00). Bagi Leipzig, yang tampil tanpa daya dan jauh dari performa terbaik, ini merupakan kekalahan ketiga mereka di liga musim ini.

Sebelum pertandingan, Kompany menegaskan bahwa timnya menyukai tekanan. "Rasa lapar itu sudah bangkit," katanya. Bayern pun langsung tampil agresif. Kane sudah mendapat peluang bagus pertama pada menit kedua. Bayern terus menekan dan segera memetik hasilnya. Díaz mencetak gol tanpa kawalan setelah menerima umpan apik Joshua Kimmich.

Kiper RB Vandevoordt Cegah Kemenangan Bayern yang Lebih Telak

Tak lama kemudian, kiper RB Marten Vandevoordt menggagalkan peluang Dayot Upamecano, salah satu dari tiga pemain yang masuk ke susunan tim dibandingkan laga melawan Viking, serta Ismael Saibari. Namun, ia tak berdaya menghadapi tembakan mendatar Pavlovic dari jarak dekat setelah menerima umpan Díaz. Ia juga tak mampu menghentikan gol kesembilan Olise yang tampil penuh semangat musim ini. Di kesempatan lain, Vandevoordt menggagalkan sejumlah peluang Bayern sehingga timnya terhindar dari kekalahan yang lebih telak sebelum jeda.

Di sisi lain, Jonas Urbig menjalani babak pertama yang tenang. Pemain berusia 23 tahun itu kembali menggantikan Manuel Neuer (40), yang kondisinya tidak fit, untuk keempat kalinya musim ini. Dari tepi lapangan, asisten pelatih Aaron Danks berulang kali menyemangati para pemain Bayern karena Kompany hanya bisa menjalankan tugasnya secara terbatas akibat masalah pinggul yang diduga dialaminya.

Demichelis, yang bermain 174 kali untuk Bayern antara 2003 dan 2011, merespons dengan memasukkan dua pemain. Namun, mereka baru sebentar berada di lapangan ketika Díaz kembali mencetak gol. Kane menyusul, juga dengan gol kesembilannya musim ini. Bayern pun kerap mendapat kemudahan dari permainan ceroboh Leipzig, termasuk ketika Díaz, pemain asal Kolombia itu, kembali mencetak gol.