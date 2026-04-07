Luis Díaz: Kami meninggalkan pertandingan melawan Real Madrid dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kesedihan

Pemain sayap Bayern Munich asal Kolombia, Luis Díaz, menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus sepenuhnya dalam pertandingan leg kedua melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, pada Selasa malam, dan mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Luis Díaz dan Harry Kane mencetak dua gol Bayern Munich pada menit ke-41 dan ke-46, sementara Kylian Mbappé mencetak satu-satunya gol Real Madrid pada menit ke-74.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang dari laga Paris Saint-Germain melawan Liverpool.

Luis Díaz mengatakan dalam wawancaranya dengan saluran "Movistar": "Ini adalah pertandingan yang sulit. Real Madrid adalah tim yang kuat, terutama di kandang mereka. Kami menyusun rencana permainan yang bagus dan melaksanakannya dengan sangat baik, terutama di babak pertama."

Dia menambahkan: "Ada banyak peluang gol bagi kedua tim, dan jika kami memanfaatkan salah satu peluang kami, kami akan pulang dengan perasaan lebih tenang tentang keunggulan kami. Kami harus tetap fokus dan siap sepenuhnya untuk apa yang akan terjadi minggu depan."

Dia melanjutkan: "Ini adalah hasil yang kami harapkan, tapi kami pulang dengan perasaan campur aduk antara gembira dan sedih, karena kami bisa saja mencetak setidaknya satu gol lagi. Kami memiliki peluang untuk memastikan kemenangan. Sekarang kami harus mengevaluasi kesalahan kami dan memperbaikinya."

