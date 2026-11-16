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Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente menolak mengkritik para pemainnya setelah Inggris, yang bermain dengan 10 pemain, mengakhiri rekor Eropa milik Spanyol berupa 43 pertandingan tanpa kekalahan lewat kemenangan 3-2 di UEFA Nations League pada Minggu. Meski bangkit menjelang akhir laga di Metropolitano, Madrid, juara dunia bertahan itu turun ke posisi kedua Grup A3.

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Kebangkitan di pengujung laga nyaris membuahkan hasil

De la Fuente menyaksikan timnya tertinggal 3-0 sebelum laga berjalan satu jam. Harry Kane lebih dulu mencetak gol dari titik penalti sebelum turun minum, disusul gol Ezri Konsa dan Ben White. Spanyol mendapat peluang untuk bangkit setelah Elliot Anderson diusir karena melanggar Lamine Yamal, yang kemudian memungkinkan Mikel Oyarzabal mencetak gol dari jarak 11 meter. Nico Williams mencetak gol kedua pada menit ke-75, tetapi tuan rumah gagal mencetak gol penyeimbang.

Pelatih puji perjalanan bersejarah tanpa kekalahan

Kekalahan pada Minggu itu mengakhiri rentetan 968 hari tanpa kekalahan yang dimulai setelah kekalahan dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada Maret 2024. Itu merupakan rentetan terpanjang bagi negara Eropa di semua kompetisi, tidak termasuk adu penalti.

Enggan menyalahkan skuadnya setelah peluit akhir, De la Fuente berkata: "Saya hanya punya kata-kata kebanggaan dan terima kasih untuk para pemain, serta penghargaan atas apa yang telah dicapai sejauh ini. Siapa pun yang datang setelah saya harus melampauinya. Saya bangga dengan perjalanan luar biasa ini dan semua yang masih menanti di depan.

"Kita harus tahu cara menang dan cara kalah, dan selama 30 menit pertama kami kewalahan. [Inggris] lebih baik; mereka mendominasi. Lalu keadaan berubah; kami mendapat beberapa peluang, dan saat tertinggal 0-3, kami harus mengakui apa yang telah kami lakukan.

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"Namun, tidak ada alasan. Kiper mereka memainkan peran krusial. Skor 0-3 dan setengah jam pertama benar-benar menyulitkan kami saat menghadapi lawan yang sangat kuat."

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Cedera memperparah awal laga yang buruk

Hasil itu menjadi kekalahan kandang kedua Spanyol dalam 41 pertandingan, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Inggris pada Oktober 2018, sekaligus kekalahan pertama mereka di Madrid sejak takluk dari Inggris pada Februari 1987.

Menjelaskan dampak fisik yang dialami skuadnya, De la Fuente menambahkan: "Ketika pertandingan tidak dimulai dengan baik, situasi yang merugikan terus bertambah. [Marc] Pubill mengalami masalah pada pergelangan kaki, [Pau] Cubarsi mengalami cedera otot, begitu pula [Martin] Zubimendi... Namun, kami mampu bangkit dan para pemain mengerahkan segalanya.

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"Sayang sekali kami bahkan tidak bisa meraih hasil imbang, tetapi saya bangga, dan saya tegaskan lagi dan lagi, kepada kelompok pemain yang luar biasa ini."

Runner-up menanti undian fase gugur

Setelah memenangi lima pertandingan pembuka Grup A3 untuk memastikan tempat di fase gugur sebelum laga penentuan pada Minggu, Spanyol tetap melaju ke perempat-final Nations League pada Maret meski menyerahkan posisi puncak kepada Inggris. Namun, posisi runner-up berarti Spanyol kini akan menghadapi salah satu juara grup lainnya ketika laga babak delapan besar digelar pada musim semi mendatang. Sebelum itu, De la Fuente berharap Marc Pubill, Pau Cubarsi, dan Martin Zubimendi segera pulih dari masalah fisik masing-masing setelah kembali ke klub mereka.