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Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente memuji penampilan “fantastis” James Trafford setelah sang kiper menginspirasi Inggris meraih kemenangan bersejarah 3-2 di Madrid. Kiper Leeds United itu melakukan sejumlah penyelamatan kelas dunia untuk mempertahankan keunggulan tipis dan menorehkan kekalahan langka bagi juara bertahan dunia dan Eropa tersebut.

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Trafford gagalkan kebangkitan Spanyol pada menit-menit akhir di Metropolitano

Trafford membuktikan dirinya layak menjadi starter lewat penampilan menentukan pada menit-menit akhir di Stadion Metropolitano. Kiper Leeds itu melakukan dua penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Fermin Lopez dan Aymeric Laporte saat Inggris yang bermain dengan sepuluh pemain bertahan melewati 15 menit terakhir yang menegangkan demi memastikan kemenangan 3-2 di Nations League pada Minggu.

Inggris sebelumnya menguasai pertandingan sejak awal dalam penampilan yang bisa dibilang paling lengkap di bawah Tuchel. Kapten Harry Kane membuka skor lewat titik penalti tepat menjelang turun minum, sebelum dua bek Arsenal, Ezri Konsa dan Ben White, mencetak gol setelah jeda untuk membawa Inggris unggul tiga gol.

Jalannya pertandingan berubah drastis setelah Elliot Anderson diusir dari lapangan, membuka peluang bagi Spanyol untuk bangkit. Mikel Oyarzabal menuntaskan penalti yang menyusul kartu merah itu, lalu pemain pengganti Nico Williams menyelesaikan rangkaian serangan tim yang mengalir untuk memangkas selisih menjadi satu gol. Namun, aksi-aksi Trafford menjaga keunggulan tim tamu.

De la Fuente puji kiper Inggris

De la Fuente memasukkan Fermin, Williams, Pedri, dan Dean Huijsen pada babak kedua untuk mengejar ketertinggalan, tetapi meninggalkan Madrid dengan memuji kegigihan Trafford. "Lewat pergantian pemain itu, kami ingin tampil habis-habisan dan menciptakan lebih banyak peluang," jelasnya. "Kami memang menciptakan beberapa peluang, tetapi kiper Inggris tampil luar biasa dan menggagalkan dua atau tiga peluang yang bisa menjadi gol dalam sepuluh atau 15 menit terakhir. Bagaimanapun, ada banyak pilihan yang bisa kami ambil. Namun sekali lagi, saya ingin mengatakan betapa luar biasanya Inggris malam ini."

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Ia juga mengungkapkan apa yang disampaikannya kepada para pemain tuan rumah yang terpukul di ruang ganti setelah kekalahan yang jarang mereka alami. Ia menambahkan: "Soal suasana ruang ganti, ketika tidak terbiasa kalah, kita saling berpandangan dan bertanya, 'Apa yang terjadi di sini?' Jadi, apa yang saya katakan kepada para pemain saya? Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak pernah kalah selama tiga tahun dan kami telah memenangi semua turnamen penting. Saya hanya ingin mengatakan betapa bangganya saya kepada mereka karena hal itu. Sayangnya, kami tidak punya pertandingan lain dalam waktu dekat. Kami harus menunggu hingga Maret."

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Rekor tak terkalahkan Spanyol dalam 43 laga berakhir, Inggris puncaki grup

Kemenangan di ibu kota Spanyol memastikan Inggris finis di puncak grup Nations League dengan 15 poin. Hasil itu juga mengakhiri rentetan 43 pertandingan tanpa kekalahan Spanyol, sekaligus memberi kekalahan yang jarang dialami juara bertahan Piala Dunia dan Piala Eropa tersebut.

Meski rentetan tiga tahun itu berakhir, De la Fuente menegaskan timnya tetap bisa mengambil banyak hal positif dari pencapaian dan semangat mereka pada menit-menit akhir. "Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari sini," lanjutnya. "Sangat sulit untuk mencapai titik ini dan menorehkan catatan yang telah kami raih. Apa yang kami lakukan merupakan sesuatu yang bersejarah. Kami telah menjadi juara Nations League, Piala Eropa, Piala Dunia. Semuanya positif.

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"Namun, kami tahu cara menang dan kami tahu cara menerima kekalahan. Kami juga harus mengakui bahwa kami menghadapi lawan yang pernah kami kalahkan, tetapi mereka adalah tim yang lebih baik dalam 30 menit pertama. Saya merasa kami bisa mengejar mereka ketika mereka kehilangan satu pemain, tetapi saya sangat bangga kepada tim ini, semangat juang dan tekad mereka. Saya yakin yang terbaik masih akan datang bagi tim ini."

Spanyol menanti laga berikutnya pada Maret, Inggris bangun momentum

Spanyol harus menunggu hingga Maret untuk melakoni pertandingan berikutnya. Skuad De la Fuente pun punya waktu untuk merenungkan kekalahan pertama mereka dalam tiga tahun sebelum kembali bersiap mengejar tempat di final Nations League. Sementara juara bertahan Eropa dan dunia itu harus mengubah kekecewaan menjadi dorongan untuk kembali membangun momentum pada musim semi mendatang, Inggris menutup jeda internasional dengan kepercayaan diri setelah memuncaki grup dan meraih kemenangan tandang yang mengesankan di bawah Tuchel.