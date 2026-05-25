Luis de la Fuente menjelaskan skuad Spanyol untuk Piala Dunia dan menghindar dari pertanyaan mengenai absennya Dean Huijsen

Luis De la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, telah mengumumkan skuad Piala Dunia pada Senin sore. Pelatih tersebut tidak memanggil satupun pemain dari Real Madrid, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini pun memicu berbagai pertanyaan kepada sang pelatih.

Dean Huijsen pun tetap tinggal di rumah. Bek kelahiran Amsterdam ini melakukan debutnya untuk timnas Spanyol pada Maret tahun lalu dan telah tampil dalam tujuh pertandingan internasional sejak saat itu. Dalam kampanye persiapan sebelumnya, bek Real Madrid ini juga masih menjadi bagian dari skuad.

Namun, De la Fuente tidak memilih bek berusia 21 tahun itu dan lebih memilih pemain lain. Selain Huijsen, tidak ada satu pun rekan setimnya di Real Madrid yang dipilih untuk turnamen final, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rival besarnya, FC Barcelona, menyumbangkan tidak kurang dari delapan pemain, dan dengan demikian menjadi penyumbang terbanyak. Hal itu disinggung oleh pelatih berusia 64 tahun tersebut dalam konferensi pers.

"Saya tidak melihat dari mana asal pemain kami. Mungkin beberapa penggemar melakukannya. Itu tidak penting bagi saya. Saya pikir ini adalah daftar yang disusun dengan sangat cermat. Setiap orang yang ada dalam daftar ini pantas mendapatkannya," katanya sebelum membahas jumlah pemain Barcelona. "Saya tidak tahu apakah ada delapan - dan jika saya tahu, saya sudah lupa. Mereka hanyalah pemain tim nasional, tidak lebih," kata pelatih timnas Spanyol tersebut.

Pelatih nasional juga ditanya secara spesifik mengenai absennya Huijsen dan Robin Le Normand, bek Atlético Madrid. Bek berusia 29 tahun itu juga tidak masuk skuad, meskipun pada tahun 2025 ia hampir selalu menjadi bagian dari skuad. Namun, pemain yang telah 27 kali membela tim nasional itu tidak lagi dimasukkan dalam skuad pada kampanye persahabatan sebelumnya. Namun, pelatih tim nasional enggan berkomentar banyak mengenai hal itu.

"Saya lebih ingin membahas Eric Garcia dan Marco Pubill, dua bek tengah yang memang masuk dalam skuad. Sebenarnya bisa saja ada pemain lain yang masuk. Kami merasa ini adalah waktu yang tepat bagi mereka. Mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Saya mengenal mereka sejak di tim junior. Saya tahu mereka akan sangat cocok dengan tim kami," kata De la Fuente.

Namun, pelatih tim nasional ini tetap menyisakan tempat untuk Lamine Yamal, yang absen sejak akhir bulan lalu karena cedera otot paha belakang. De la Fuente belum tahu kapan ia bisa kembali memainkan sang bintang. "Kami tidak ingin terburu-buru dalam proses pemulihannya. Kami akan terus memantau kondisinya menjelang pertandingan fase grup."