Luis de la Fuente melontarkan klaim berani soal Zubimendi dan Rodri: “Kami punya dua gelandang terbaik!”

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Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menyatakan keyakinan penuh terhadap Martin Zubimendi dan kembali memanggil gelandang Marc Roca untuk menggantikan Rodri yang cedera. De la Fuente mengklaim Spanyol memiliki dua gelandang tengah terbaik di dunia menjelang laga Nations League.

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Zubimendi dan Roca ditugaskan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri

Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente mengandalkan Martin Zubimendi dan gelandang Real Betis Marc Roca untuk menjadi jangkar lini tengah Spanyol menyusul absennya Rodri akibat cedera.

Cedera Rodri, ditambah absennya Dani Olmo, meninggalkan kekosongan besar di lini tengah sang juara dunia menjelang pertandingan melawan Republik Ceko dan Inggris.

Roca kembali ke skuad tim nasional setelah mengawali musim dengan gemilang bersama Betis, salah satu tim yang bersaing di Liga Champions.

‘Kami memiliki dua gelandang terbaik, Rodri dan Zubimendi’

De la Fuente melontarkan pujian untuk Zubimendi. Ia menilai bintang Real Sociedad itu dan Rodri berada di puncak permainan gelandang tengah di dunia.

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“Bagi saya, kami memiliki dua gelandang terbaik: Rodri dan Zubimendi. Martin, meski tidak bermain [di setiap menit], selalu tampil di level tinggi untuk kami,” kata De la Fuente.

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“Pendekatan saya terhadap moral tim didasarkan pada optimisme. Saya melihat Zubimendi sebagai sosok yang bekerja sangat keras dan terus berkembang. Martin akan berada dalam kondisi sangat bugar untuk pertandingan-pertandingan ini,” tambahnya.

De la Fuente menyambut kembalinya Marc Roca

Menjelaskan pemanggilan kembali Marc Roca, De la Fuente menyoroti hubungan panjang mereka sejak di tim nasional kelompok umur Spanyol serta pemahaman Roca terhadap sistem taktik tim.

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“Marc Roca adalah salah satu pemain yang sudah lama bersama kami, dan kami sangat menantikan untuk bertemu dengannya lagi. Ia juga memahami sistem kami dengan sempurna,” jelas De la Fuente.

Roca dipilih ketimbang dua pemain potensial tim U-21, Chema Andres dan Marc Bernal, untuk menghadirkan pengalaman di level senior yang bisa langsung dimanfaatkan.

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Spanyol bersiap menghadapi ujian lini tengah di Nations League

Zubimendi dan Roca akan bergabung dengan Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez, dan Pablo Barrios dalam pemusatan latihan yang dimulai Senin.

Spanyol akan berupaya mengendalikan tempo dan penguasaan bola saat bertandang ke Praha untuk menghadapi Republik Ceko pada Kamis, sebelum menjamu Inggris di Madrid pada Minggu.

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De la Fuente mengandalkan para gelandang utamanya untuk menjaga rentetan 11 kemenangan Spanyol dan mengamankan posisi puncak Grup A4 Nations League.