Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Luis de la Fuente berang atas pemberitaan 'bohong' soal perlakuan istimewa bagi Lamine Yamal di timnas Spanyol

Ikuti GOAL di Google

Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente membela Lamine Yamal dengan tegas setelah bintang Barcelona itu dituding mendapat perlakuan istimewa karena terlambat tiba di pemusatan latihan tim nasional. De la Fuente mengecam “kebohongan” seputar absennya pemain remaja tersebut dari laga mendatang melawan Ceko akibat masalah lutut.

Iklan

De la Fuente bela keterlambatan kedatangan Yamal

De la Fuente dengan tegas membantah klaim bahwa Yamal mendapat perlakuan khusus. Penyerang Barcelona itu mendapat izin untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional lebih lambat daripada rekan-rekan setimnya.

Yamal tidak ikut bepergian bersama skuad untuk pertandingan Spanyol melawan Ceko di UEFA Nations League pada Kamis. Pemain remaja itu saat ini sedang menangani peradangan pada lutut kanannya. Ia pertama kali melaporkan rasa tidak nyaman tersebut setelah Barcelona menang 2-1 atas Atletico Madrid. Staf medis Spanyol memeriksa kondisinya dan memutuskan agar ia tetap bersama klubnya untuk menjalani perawatan awal.

Pelatih Spanyol kecam berita karangan dan kebohongan media

De la Fuente mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap pemberitaan media seputar keterlambatan kedatangan Yamal. Sang pelatih tampak kesal dengan anggapan bahwa bintang muda itu memiliki status istimewa di dalam skuad.

“Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kebohongan, kurangnya ketelitian, tidak adanya kejujuran, dan berita yang dibuat-buat,” kata De la Fuente, seperti dikutip ESPN. “Itulah sebabnya saya mengungkapkan lebih banyak daripada yang mungkin seharusnya, tetapi hanya dengan cara itu orang-orang bisa mengetahui kebenarannya.”

Iklan
Iklan

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi laporan palsu mengenai keharmonisan skuadnya. “Saya tidak tahan dengan orang-orang yang berusaha menipu Anda dan berbohong,” tambahnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

ESP

ESP

Kehati-hatian medis diutamakan bagi pemain remaja Barcelona

Keputusan untuk menunda kedatangan Yamal sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan medis, dengan tujuan menghindari perjalanan yang tidak perlu. De la Fuente menekankan bahwa prosedur standar telah diikuti.

“Staf medis kami memeriksanya, dan saya memutuskan bahwa, untuk menghindari perjalanan, lebih baik baginya tetap di rumah dan menjalani perawatan bersama klubnya,” jelasnya. “Lamine tidak memiliki hak istimewa apa pun. Kami akan melakukan hal yang sama untuk pemain lain.”

Iklan

Yamal bukan satu-satunya pemain yang terlambat tiba di pemusatan latihan. Penyerang Real Sociedad Mikel Oyarzabal juga terlambat bergabung karena sedang memulihkan diri dari sakit di San Sebastian.

Yamal ditargetkan untuk laga mendatang melawan Inggris

De la Fuente terus menjalin komunikasi erat dengan Yamal sepanjang pekan ini. Sang pelatih memastikan bahwa pemulihan pemain sayap itu berjalan baik. Spanyol saat ini memuncaki grupnya di UEFA Nations League dengan 12 poin dan sudah memastikan tempat di perempat-final. Inggris berada di posisi kedua dengan sembilan poin, sehingga pertemuan pada Minggu menjadi laga krusial dalam perebutan posisi puncak.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
Lihat Profil Penulis