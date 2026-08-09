Kapten baru Feyenoord, Luciano Valente, mencetak satu-satunya gol pada derbi kota melawan Sparta (0-1) pada Minggu. Seusai laga, gelandang itu muncul di depan kamera ESPN, di mana ia antara lain berbicara soal jabatan kapten dan kerja samanya dengan Gjivai Zechiël.

Valente sangat memuji Zechiël. "Gjivai adalah pemain fantastis. Saya sangat senang dia ada di sini. Saya sangat cocok dengannya dan kami banyak berinteraksi satu sama lain. Itu juga terlihat jelas hari ini."

Valente merujuk antara lain pada gol pembuka, yang disiapkan oleh Zechiël. "Itu benar-benar umpan yang luar biasa. Kami banyak melatih itu," katanya. Pada saat yang sama, gelandang itu mengakui bahwa kegagalan memanfaatkan peluang hampir membuat Feyenoord harus membayar mahal pada fase akhir laga.

Peran baru

"Saya diminta datang ke kantor dan kemudian staf menjelaskan bagaimana mereka memandang saya. Mereka tahu bagaimana sebagian musim lalu berjalan," tutur Valente. "Lalu staf bertanya apakah saya terbuka untuk menjadi kapten."

"Saya pikir ini adalah perkembangan yang sangat bagus untuk karier saya. Saya juga merasakan tanggung jawab itu," lanjut Valente, yang merasakan dukungan dari rekan-rekan setimnya.

Musim lalu, jabatan kapten menjadi hot topic di kubu Rotterdam. Robin van Persie menunjuk Sem Steijn sebagai kapten dan mencabut ban kapten dari Quinten Timber. Pada akhirnya, Timon Wellenreuther menjadi kapten Feyenoord.

Gelandang berusia 22 tahun itu tidak merasakan tekanan tambahan dari peran barunya. "Tentu saja seorang kapten mendapat perhatian jauh lebih besar, tetapi bagi saya itu tidak terasa sebagai tekanan. Saya justru melihatnya sebagai tanggung jawab dan ingin mengambil peran kepemimpinan tertentu dalam pertandingan. Saya tidak ragu untuk melakukannya," pungkasnya.