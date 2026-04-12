Luciano Valente sangat kecewa setelah pertandingan NEC - Feyenoord: 'Benar-benar memalukan'

Feyenoord dan NEC bermain imbang 1-1 pada Minggu sore. Momen kunci dalam pertandingan tersebut adalah kartu kuning yang diterima Philippe Sandler karena menjatuhkan Ayase Ueda yang sedang melakukan serangan. Pihak Feyenoord tidak mengerti mengapa wasit hanya memberikan kartu kuning, dan Luciano Valente pun secara tegas menyuarakan ketidaksetujuannya.

Di babak kedua, saat Feyenoord memimpin 0-1, Ueda dikirim ke lini belakang. Sandler salah mengantisipasi bola dan menjatuhkan pemain Jepang yang sedang menerobos itu.

Wasit Serdar Gözübüyük hanya memberikan kartu kuning, dan menurut Tjaronn Chery, keputusan itu diambil karena kiper Gonzalo Crettaz dianggap terlalu dekat dengan Ueda. Van Persie langsung menunjukkan ketidakpuasan setelah pertandingan berakhir, dan Valente pun sangat marah.

"Menurut apa yang saya lihat sendiri, ini benar-benar memalukan," kata Valente. "Saya masih harus memeriksa tayangan ulangnya, jadi mungkin saya mengatakan hal-hal yang aneh sekarang. Tapi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, saya merasa sangat kecewa dia mengambil keputusan seperti itu."

"Itu juga mengubah jalannya pertandingan. Jika mereka bermain dengan sepuluh orang, maka pertandingan akan menjadi sangat berbeda. Itu sungguh sangat disayangkan," kata Valente, yang setuju bahwa keputusan Gözübüyük 'sesuai dengan musim Feyenoord'. "Kami sering mengalami momen-momen seperti ini."

"Saya rasa kami juga memancingnya, tapi keputusan seperti itu tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Itu hanya kartu merah terangkat dan selesai. Saya tidak mendengar apa-apa lagi dari wasit. Entah dia bilang dia tersandung atau apa pun... Dia memberi tendangan bebas," kata Valente.

NEC harus bermain dengan sebelas pemain dan berhasil menyelamatkan satu poin berkat gol dari mantan pemain Feyenoord, Danilo, di menit-menit akhir tambahan waktu. Bagi Feyenoord, dampaknya bisa sangat besar. Tim asal Rotterdam ini masih berada di posisi kedua, namun keunggulan mereka atas NEC (1 poin), FC Twente (2), dan Ajax (4) sama sekali tidak aman.