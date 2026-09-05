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Luciano ValenteESPN
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Luciano Valente punya pendapat yang sangat jelas soal absennya Anis Hadj Moussa setelah NEC vs Feyenoord

NEC Nijmegen vs Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie
L. Valente
A. Hadj Moussa

Kapten Feyenoord Luciano Valente sangat bangga dengan timnya setelah kemenangan 1-3 atas NEC. Klub asal Rotterdam itu menjalani persiapan yang agak turbulen akibat saga transfer seputar Anis Hadj Moussa, tetapi karena itu pula performa mereka ‘jadi semakin mengesankan’, kata Valente kepada ESPN.

“Saya tidak ingin terlalu banyak membahas itu, tentu sudah jelas apa yang sedang terjadi”, ujar Valente menanggapi situasi Hadj Moussa. “Angkanya besar, jadi itu sulit bagi seseorang. Apa yang pada akhirnya terjadi nanti, itu urusan mereka. Saya tidak ingin terlalu ikut campur soal itu.” 

Winger Aljazair itu kabarnya bisa memperoleh sekitar 50 juta euro dalam lima tahun di Ittihad Club. Namun, Feyenoord harus melepasnya terlebih dahulu, dan sejauh ini itu masih belum terjadi. Saat ini ada tawaran sekitar 40 juta euro yang masuk ke De Kuip. 

“Tentu saja itu mengganggu, itu menimbulkan sedikit keresahan”, begitu pendapat tegas Valente soal absennya rekan setimnya. “Tapi justru jadi semakin mengesankan bagaimana kami tampil di sini hari ini sebagai sebuah tim. Kami mengisinya dengan sangat baik, ini yang ingin dilihat suporter.” 

Pemain yang menjadi sorotan bagi Feyenoord pada babak kedua adalah debutan berusia tujuh belas tahun, Jerayno Schaken. Berkat golnya, ia menjadi debutan termuda yang pernah mencetak gol di Eredivisie. 

Eredivisie
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NEC Nijmegen
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“Fenomena ya,” kata Valente sambil tertawa. “Tidak, kita jangan terlalu cepat. Dia tampil sangat baik dalam latihan dan hari ini mendapat kesempatan. Gol yang luar biasa, itu kualitas.” 

“Saya sangat bangga padanya. Yang juga indah adalah setelah golnya dia bermain dengan sangat dewasa. Itu luar biasa pada usianya, bahwa dia tidak hanya terus mencari aksi-aksi itu. Dia menuntaskan laga dengan sangat dewasa.”

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