Luciano Valente mengingatkan Rafael van der Vaart pada legenda Portugal: "Kalian kenal dia?"

Feyenoord kehilangan poin berharga saat menghadapi Fortuna Sittard pada Sabtu malam. Luciano Valente mencetak gol pembuka untuk membawa timnya unggul 1-0 dan kembali tampil meyakinkan, tetapi ia pun tak mampu mencegah tim asal Limburg itu memaksakan hasil imbang 1-1. Dalam acara Studio Voetbal, analis Rafael van der Vaart mengaku sangat terkesan dengan gelandang tersebut, yang ia bandingkan dengan mantan pesepakbola top sekaligus presiden Benfica saat ini, Rui Costa.

"Feyenoord benar-benar menciptakan banyak peluang, tetapi gagal mencetak gol," kata analis Imke Courtois. "Mereka tetap tim yang bagus. Terasa bahwa sisi kanan mereka cocok untuk kombinasi antara Read, Hadj Moussa, dan Zechiël yang turut bergabung. Di sisi kiri, ada Valente yang bergerak ke tengah dan bermain brilian."

Menurut Van der Vaart, Valente juga menjadi pemain terbaik di De Kuip. "Itu juga karena saya melihat sebuah umpan yang membuat saya berpikir: ini benar-benar... Dia juga jauh lebih sering masuk ke kotak penalti dibandingkan musim lalu."

Van der Vaart kemudian menyaksikan umpan terobosan indah Valente kepada Zechiël, yang gagal menuntaskan peluang itu dan menembak ke sisi luar jaring. "Di sini sebenarnya tak perlu berkata apa-apa. Saya hampir senang dia gagal, karena itu membuat umpannya terlihat lebih indah."

Pertandingan berikutnya FEY Champions League 15.00 INT

"Menurut saya dia benar-benar mirip Rui Costa, seperti yang sudah sering saya katakan. Kalian tahu dia?" tanya Van der Vaart. Pembawa acara Eline de Zeeuw tidak tahu siapa yang dimaksud. "Koster?"

"Dia bermain untuk Milan, juga mengenakan kaus kaki rendah, dan bermain dengan sangat mudah. Valente sangat mirip dengannya," ujar Van der Vaart. Costa bermain 94 kali untuk timnas Portugal dan dikenal antara lain karena teknik, umpan terobosan, dan kontrol bolanya.

Pada awal kariernya, Costa bermain selama tiga tahun untuk Benfica sebelum pindah ke Fiorentina ketika Serie A menjadi kompetisi terbaik di dunia menurut banyak orang. Di Florence, Costa membentuk duet mematikan bersama Gabriel Batistuta sebelum pindah ke AC Milan pada 2001.

Setelah antara lain menjuarai Liga Champions (2003), Il Maestro kembali ke Benfica, tempat ia mengakhiri kariernya pada 2008. Pada tahun itu, ia langsung menjadi direktur olahraga Benfica, jabatan yang diembannya selama 13 tahun. Sejak 2021, ia menjadi presiden Benfica, klub yang begitu lekat dengannya.